Die Breslauer Straße in Landsberg kann wieder befahren werden

Die Straße im Westen der Stadt wurde umgestaltet. Im Frühjahr geht es im südlichen Abschnitt weiter.

So mancher Autofahrender wird es schon bemerkt haben: Die Breslauer Straße im Landsberger Westen kann wieder in beide Richtungen befahren werden. Dieser Zustand wird bis zum Frühjahr anhalten, dann rücken die Baufahrzeuge wieder an.

Die Breslauer Straße wird in zwei Abschnitten erneuert. Der nördliche Abschnitt der Baumaßnahme ist nun beendet. Dort gib es jetzt einen kombinierten Geh- und Radweg mit einer Gesamtbreite von drei Metern und Mittelinseln, die Ausweichflächen haben, damit Rettungswagen im Notfall schneller vorbeifahren können.

Seit Ende Juni floss der Verkehr in der Breslauer Straße nur noch stadteinwärts, stadtauswärts gab es eine Umleitung über den Hindenburgring und die Holzhausener Straße. Wenn im Frühjahr (März/April) der südliche Abschnitt umgestaltet wird, müssen Verkehrsteilnehmer wieder mit einer Umleitung rechnen.

Die Baumaßnahme wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert

Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist man froh, dass die Maßnahme trotz des Wintereinbruchs Anfang Dezember, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden konnte. Zudem habe man die Zusage erhalten, dass die Baumaßnahme mit 1,5 Millionen Euro gefördert wird. (wu)

Lesen Sie dazu auch