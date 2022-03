Plus Die Breslauer Straße in Landsberg wird fahrradfreundlicher gestaltet. Warum sich der Umbau im Landsberger Westen über mehrere Jahre hinziehen wird.

Ein Radwegekonzept soll die Landsberger Hauptverkehrsachsen für Radfahrer sicherer und bequemer machen. Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats wurden nun die konkreten Planungen für die Breslauer Straße vorgestellt. Was verändert wird und warum sich die Umbaumaßnahmen über mehrere Jahre ziehen werden.