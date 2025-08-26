Icon Menü
Ankündigung Bundeswehr: Schießübungen auf dem Standortübungsplatz Landsberg

Landsberg

Bundeswehr kündigt Schießübungen auf dem Standortübungsplatz in Landsberg an

Die Bundeswehr führt auf dem Standortübungsplatz Landsberg planmäßige Schießübungen durch. Es ist mit erhöhter Lärmbelastung zu rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Die Bundeswehr kündigt planmäßige Schießübungen auf dem Standortübungsplatz an.
    Die Bundeswehr kündigt planmäßige Schießübungen auf dem Standortübungsplatz an. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Die Bundeswehr führt von Mittwoch, 27. August, bis Donnerstag, 25. September, auf dem Standortübungsplatz Landsberg planmäßige Schießübungen durch. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

    Auch an Wochenenden kommt es demnach zu Schießbetrieb: laut der Pressemitteilung der Bundeswehr von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 7. September, sowie am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September. Es ist mit erhöhter Lärmbelastung zu rechnen.

    Die Bundeswehr weist darauf hin, dass das Betreten des Standortübungsplatzes für Unbefugte streng verboten ist. Es besteht Lebensgefahr durch Munition und laufenden Schießbetrieb. Ebenso sind Drohnenflüge gemäß der Luftverkehrsordnung untersagt. Anwohnerinnen und Anwohner werden in der Pressemitteilung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen gebeten. (AZ)

