Die Energiepreise sinken: Was machen die Stadtwerke Landsberg?

Plus Die Lage auf den Energiemärkten entspannt sich. Die Stadtwerke Landsberg beziehen Stellung zu ihrer künftigen Preisgestaltung.

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine löste eine Energiekrise aus, die sich auf das alltägliche Leben praktisch aller Menschen niederschlug. Denn die Preise für Strom und Gas gingen über Monate hinweg enorm in die Höhe. Inzwischen sind die Handelspreise wieder deutlich gesunken, und manche Anbieter passen deswegen ihre Tarife wieder an. Ziehen die Stadtwerke Landsberg bald nach? Unsere Redaktion hat bei dem Kommunalunternehmen nachgefragt.

Nach Angaben der Stadtwerke liegt im Tarif Stromkomfort der Preis aktuell bei 45,50 Cent pro Kilowattstunde mit einem jährlichen Grundpreis von 156,90 Euro. Vor der Energiekrise wurden 35 Cent pro Kilowattstunde mit einem Grundpreis von 135 Euro fällig. Beim Tarif Gaskomfort liegt der Preis derzeit bei 19 Cent pro Kilowattstunde mit einem Grundpreis von 144 Euro. Der Preis vor der Energiekrise: 10,46 Cent pro Kilowattstunde mit einem Grundpreis von 128,40 Euro.