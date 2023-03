Landsberg

Die ersten Inhaftierten des KZ Dachau kamen aus Landsberg

Bei einer Gedenkveranstaltung in der JVA Landsberg wird an die NS-Verfolgten erinnert, die vor 90 Jahren von Landsberg aus ins KZ Dachau verschleppt wurden.

Von Thomas Wunder

Es war der Tag, an dem der NS-Terror Schule machte: Am 22. März 1933 verschleppte das NS-Regime die ersten politischen Gegner ins KZ Dachau. Es waren zumeist Münchner Kommunisten, die nach der „Machtergreifung“ im Gefängnis Landsberg in politischer „Schutzhaft“ waren. Der Transport fuhr in Landsberg um 15.45 Uhr ab. Genau 90 Jahre danach gestaltet die "Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau" erstmals eine öffentliche Gedenkfeier für die NS-Verfolgten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg. Heuer steht noch ein weiterer Jahrestag an: Am 11. November 1923 wurde Adolf Hitler nach seinem gescheiterten Putschversuch im Landsberger Gefängnis inhaftiert.

