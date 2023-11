Die Firma Merkl feiert Jubiläum und initiiert eine Spendenaktion

Zum Tag der offenen Tür plant Merkl in Landsberg eine Badausstellung. Außerdem werden Spenden für einen Jungen gesammelt, der eine Delfintherapie benötigt.

Die Firma Merkl aus Landsberg, ein Fachbetrieb für Sanitär und Heizung inklusive Notdienst für seine Kunden an 365 Tagen im Jahr, gibt es seit 25 Jahren. Was 1998 ganz klein mit Firmensitz in Reisch begann, entwickelte sich laut einer Pressemitteilung zu einem stattlichen Unternehmen in einem stilvollen Neubau am Penzinger Feld in Landsberg.

Inzwischen haben sich Georg und Andrea Merkl über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht und sind für ihren Rundum-Service im Bereich Sanitär und Heizung bekannt. Der Betrieb blickt auf eine langjährige Erfahrung im Innenausbau von Bädern zurück. Die Firma Merkl Heizung und Sanitär gestaltet Bäder nach individuellen Vorgaben.

Zum Jubiläum gibt es bei Merkl eine Badausstellung

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 4. November, von 10 bis 17 Uhr gibt es eine Badausstellung im Firmengebäude. Außerdem werden Spenden für einen schwerkranken Jungen gesammelt, der eine Delfintherapie benötigt. Das Leistungsspektrum des Landsberger Unternehmens reicht von der Heizungssanierung über Entkalkungen, Kundendienst, Störungsbeseitigung, Sanitärreparaturen bis hin zur kompletten Badplanung und Badsanierung. „Bei Fragen rund um Heizungstechnik, Sanitärarbeiten und Badgestaltungen sind wir Ansprechpartner“, fasst Andrea Merkl zusammen. Das Unternehmen übernimmt Arbeiten von Kleinstaufträgen bis hin zur Komplettsanierung. Das 38-köpfige Team steht den Kunden von der Planung bis zur Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. „Wünschen unsere Kunden eine Sanierung, beraten wir sie gerne in puncto Fördermittel und Förderungen“, erklärt Georg Merkl.

Bei der Badsanierung kommen viele Gewerke zum Tragen: Trockenbauer, Installateure, Fliesenleger und mehr. „Bei uns bekommen Kunden die Leistungen für die Umgestaltung oder den Neubau ihres Badezimmers aus einer Hand“, sagt der Profi. (AZ)

Lesen Sie dazu auch