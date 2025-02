Firma Veit spendet 41 Laptops für die Bildung in Tansania

Eine großzügige Spende der Firma Veit aus Landsberg sorgt für bessere Bildungschancen in Tansania. Das Unternehmen, das international führend in der Herstellung von Bügel-, Fixier- und Presstechnik ist, hat dem Freundschaftsverein Newala/Tansania e.V. 41 gebrauchte Laptops gespendet. Diese werden nun mit spezieller Lern-Software von Labdoo ausgestattet und an die Mpotola Secondary School in Newala übergeben.

Der Freundschaftsverein Newala e.V. setzt sich für die nachhaltige Entwicklung in der Partnerregion ein. Gemeinsam mit dem District Newala in Tansania arbeitet der Verein an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Besonders im Fokus stehen dabei die Ziele „Keine Armut“ (Ziel 1), „Gesundheit und Wohlergehen“ (Ziel 3) sowie „Hochwertige Bildung“ (Ziel 4). Die Laptop-Spende unterstützt insbesondere das Bildungsziel, indem sie Schülerinnen und Schülern einen besseren Zugang zu Wissen und digitalen Lernmethoden ermöglicht.

In Tansania gibt es zwar viele Schulen, doch fehlt es oft an ausreichender Ausstattung und gut bezahlten Lehrkräften. Genau hier kann die Digitalisierung helfen. Dank der Lernprogramme von Labdoo erhalten die Schüler nicht nur Zugang zur digitalen Welt, sondern können auch in Fächern wie Mathematik, Geografie, Physik und Englisch interaktiv lernen.

Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Pilotprojekt mit einigen Laptops an der Schule durchgeführt. Christoph Heumos, der Vorsitzende des Freundschaftsverein Newala/Tansania e.V. reiste im Ende Januar in den District Newala und besichtigte das Pilotprojekt. Die Schüler nutzen die Laptops mit Begeisterung und ihre Motivation, zur Schule zu gehen, ist dadurch deutlich gestiegen. Die Schule hat daraufhin einen Schichtbetrieb eingeführt, sodass immer die Hälfte der Laptops in Betrieb ist, während die andere Hälfte geladen wird. Der Direktor berichtet zudem, dass viele andere Schulen sehr interessiert zu Besuch gekommen sind, um das Projekt zu besichtigen.

