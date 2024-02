Landsberg

Die Fridays for Future sind beim Gaudiwurm am Lumpigen dabei

Unter anderem im März 2023 fand in Landsberg eine Demonstration von Fridays for Future statt.

Plus Die Lokalgruppe gibt es seit fünf Jahren in Landsberg. Ihr Leiter Liam Sauer erklärt, warum man jetzt neue Wege gehen möchte.

Von Christina Böltl

Am 8. Februar 2019 gingen die Landsberger Lokalgruppe von Fridays for Future das erste Mal auf die Straße. Zum fünfjährigen Bestehen wird jetzt nicht etwa demonstriert. Die Gruppe nimmt am Faschingsumzug am Lumpigen Donnerstag teil. Das liegt nicht etwa daran, dass Fridays for Future seine politischen Ziele aufgegeben hat und lieber feiert. Nein, die Gruppe beabsichtigt, sich neu aufzustellen, nachdem in den vergangenen Jahren weit weniger Personen sich bei den Demonstrationen eingefunden hatten als vom Organisationsteam gehofft.

Der Leiter von Fridays for Future Landsberg, Liam Sauer, sieht einen Bedarf an neuen Aktionsformen. Er könne verstehen, dass viele junge Menschen inzwischen aufgehört hätten, zu demonstrieren. Schließlich habe man oft das Gefühl, es würde ohnehin nichts bringen. Bei den beiden Demonstrationen in Landsberg im vergangenen Jahr seien jeweils rund 100 Leute gekommen, viele davon auch aus älteren Generationen.

