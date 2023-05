Landsberg

18:00 Uhr

Die Gastronomie soll in den Kratzerkeller in Landsberg zurückkehren

Das Foto zeigt den Aufgang zu Biergarten und ehemaliger Gaststätte Kratzerkeller am Katharinenberg in Landsberg.

Plus Die ehemalige Gaststätte Kratzerkeller am Katharinenberg in Landsberg hat offenbar wieder eine Zukunft. Was der neue Eigentümer darüber hinaus noch plant.

Von Thomas Wunder

Nach unserer Berichterstattung über die Zukunft des Kratzerkellers in Landsberg war das Echo vor allem in den sozialen Medien groß. Erinnerungen wurden wach an die dort beheimatete Gaststätte "Libre", die Diskothek "Spektakulum" oder den "Glücklich Club". Der Tenor: Zumindest eine Gastronomie mit Biergarten wäre auf dem Areal am Katharinenberg wieder wünschenswert. Dass dieser Wunsch Realität wird, dieses Ziel haben offenbar auch der neue Eigentümer und die Stadt.

Neue Eigentümer des Kratzerkellers sind Gem Ingenieure aus Karlsruhe. Felix Müller ist der verantwortliche Projektmanager. Mittlerweile kann er etwas konkreter werden, was die zukünftige Nutzung des Areals betrifft. Ziel sei es, Ende 2023/Mitte 2024 Baurecht zu erhalten, dann die Bauanträge einzureichen und danach mit dem Bau zu beginnen. Und was ist geplant? Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Felix Müller, dass es wieder eine Gastronomie geben und der Biergarten bestehen bleiben soll. Neben der Gastronomie soll Wohnraum geschaffen werden. Auch ein separater Neubau im Süden des Geländes gehöre zum Konzept. Zudem sei der Bau einer Tiefgarage im Untergeschoss mit Zufahrt über die Katharinenstraße vorgesehen.

