Landsberg

06:00 Uhr

Die Geschichte hinter der Gedenktafel im Landsberger Schmalzturm

Plus An dem Mahnmal im Landsberger Schmalzturm gehen Passanten meist achtlos vorbei. Seit 70 Jahren erinnert es nicht nur an Landsberger Schicksale.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

An der Gedenktafel aus Muschelkalk im Durchgang des Landsberger Schmalzturms gehen Passanten meist achtlos vorbei. Seit 70 Jahren befindet sie sich dort und erinnert an Kriegsgefangene und Vermisste. An die 5000 Menschen waren Mitte Oktober 1953 gekommen, um bei der Enthüllung des Mahnmals dabei zu sein. Im Mittelpunkt standen damals zwei Männer, die erst kurz zuvor, acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, aus der russischen Gefangenschaft in ihre Heimatstadt zurückgekehrt waren.

Die Geschichte der Gedenktafel ist auch die Geschichte von Bernhard Degenhart. Seine Familie hat unserer Redaktion ein Fotoalbum zur Verfügung gestellt, in dem der gebürtige Reichlinger seine Erinnerungen an die Heimkehr verewigt hat. Es enthält Zeitungsausschnitte und private Fotos. Unter der Überschrift "Eine frohe Nachricht" wird Anfang Oktober in den Landsberger Nachrichten über den Spätheimkehrer berichtet. Mitglieder der Redaktion hatten die Familie informiert, dass der damals 47-Jährige mit einem Transport aus Russland im Durchgangslager in Friedland eingetroffen war. Wenige Tage später kehrte Bernhard Degenhart nach Landsberg zurück, wo er nicht nur von seiner Familie, sondern auch von Oberbürgermeister Ludwig Thoma und vielen Bürgerinnen und Bürgern empfangen wurde.

