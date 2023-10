Landsberg

Die Geschichten mancher Hexen sind mit der Stadt Landsberg verstrickt

Plus Landsberg hat einen Hexenturm und ein Hexenviertel. Doch wie mythisch ist die Vergangenheit der Stadt? Stadtführerin Sieglinde Soyer gibt zu Halloween Antworten.

Von Lisa Gilz

Während amerikanische Traditionen rund um das Halloweenfest auch in Deutschland immer typischer werden – zum Beispiel das Verkleiden und Süßigkeiten einsammeln am Abend – ist die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November auch der achte Sabbat im alten und neuen Hexentum: Samhain. Ursprünglich gehört Samhain zu den vier großen irisch-keltischen Festen, bei dem das Ende der Erntezeit und der Beginn des Winters gefeiert werden. So sollen sich in der Nacht die Welt der Toten und Lebenden so nah sein, dass sich die „Geister“ zwischen den Welten bewegen können. In der neureligiösen Hexenbewegung wurde der Tag übernommen. In Landsberg gibt es den Hexenturm und das Hexenviertel, aber wie mythisch ist die Vergangenheit der Stadt überhaupt? Stadtführerin Sieglinde Soyer kennt die Antwort.

Verurteilte Hexen gab es in Landsberg keine

Soyer hat in der Vergangenheit eine Stadtführung angeboten, bei der sie sich selbst als Stadthexe Amalie verkleidete und die Menschen auf eine historische aber auch sagenumwobene Tour durch die Landsberger Straßen mitnahm. In alten Unterlagen der Stadt fände man lediglich Hinweise zu Befragungen zweier Frauen, die der Hexerei bezichtigt wurden, sagt Soyer. "Das war zu Zeiten von Dominikus Zimmermann." Dennoch seien andere Schicksale mit der Geschichte Landsbergs verstrickt.

