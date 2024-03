Tagung zu Hitler in Landsberg stößt auf großes Interesse

Am ersten Tag ist die Personalakte des Gefangenen ein Thema. Sie wäre beinahe an US-Regisseur Steven Spielberg verkauft worden.

Die zweitägige Tagung „Die Weimarer Republik und Adolf Hitler“ ist auf großes Interesse gestoßen. Alle Panels waren ausgebucht. Im Festsaal des Historischen Rathauses herrschte knisternde Spannung, als Professor Dr. Peter Fleischmann die Geschichte der als verloren geglaubten Gefangenen-Personalakte von Adolf Hitler wie ein Krimi erzählte. Zwischen 1923 und 1924 war Hitler 264 Tage seiner fünfjährigen Festungshaft im Landsberger Gefängnis.

Fleischmann ist es zu verdanken, dass die 500 Seiten Papierakten heute im Staatsarchiv lagern. 2010 konnte er verhindern, dass sie in private Hände gelangten, wertete sie aus und veröffentlichte die Ergebnisse daraus 2015 in einem Buch. Auch die Ausstellung, die derzeit im Foyer des Historischen Rathauses zu sehen ist, beruht auf diesen Erkenntnissen.

Das Auftauchen von Hitlers Gefangenenakte war 2010 eine Sensation

Dass die Originalschriftstücke selten und damit so besonders wertvoll sind, liegt laut Fleischmann daran, dass Hitler ab dem 7. April 1945 anordnete, Akten geheimer und politischer Art vernichtet werden müssen. Bereits 1933 nach der Machtergreifung hatte Hitler zudem dafür gesorgt, dass Akten über ihn vernichtet wurden. „Deshalb haben wir ein Quellenproblem“, schlussfolgerte Fleischmann und bezeichnete es in diesem Kontext als „Sensation“, als die Gefangenenakte von Hitler im Juni 2010 in einem Auktionshaus in Fürth auftauchte.

Peter Fleischmann (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) bei seinem Vortrag über Hitlers Haftzeit in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Um möglichst viel Aufsehen damit zu erregen, hatte das Auktionshaus Zeitschriften wie den Spiegel eingeschaltet. Fleischmann, damals Leiter des Staatsarchivs München, wurde beauftragt, die Echtheit der Dokumente zu prüfen, die er bestätigte. Gleichzeitig erreichte er aber auch, dass die Papiere als „nationales Kulturgut“ eingestuft wurden und somit den Schutz vor einer Veräußerung ins Ausland erlangten. Bereits einen Tag später fand die Auktion mit einem Ausrufpreis von 25.000 Euro statt. Ein Privatmann aus Norddeutschland ersteigerte die Dokumente für 27.000 Euro. Sie wären wohl weiter in die USA zu Regisseur Steven Spielberg gegangen, wie Fleischmann anfügte. Das Auktionshaus erhielt eine Strafanzeige wegen Hehlerei, die Akten mussten herausgegeben werden.

Wie kam die Gefangegenakte von Landsberg nach Fürth?

Fleischmann konnte ermitteln, dass der Leiter des Landsberger Gefängnisses, der 1970 nach Nürnberg versetzt wurde, die Gefangenenakte von Hitler mitnahm. Sie lagerte in seinem Haus. Als er und seine Gattin in den 1980er-Jahren kurz hintereinander starben, wurde dieses geräumt. In diesem Zuge kamen die Akten wohl auf einen Flohmarkt und wurden dort von einem Besucher erworben.

Lesen Sie dazu auch

Adolf Hitler in der Festungshaftanstalt in Landsberg. Foto: Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv

Die Gefangenenakte Hitlers erwies sich von großem Wert, um die laxen und nicht gesetzeskonformen Haftbedingungen, die Hitler genoss, aufzuzeigen. Er empfing über 300 Besucherinnen und Besucher während seiner Haftzeit. Zur historischen Einordnung der Festungshaft sagte Fleischmann: „Es war politisch geführt, was Hitler geworden ist. Er war eine wichtige Figur und wurde früh freigelassen, auch weil man dachte, er habe sich geläutert.“

Fleischmann zeigte auch auf, wie unterschiedlich die Justiz die Festungshaft damals auslegte. So seien die linken Putschisten der Räterepubliken zu insgesamt 1000 Jahren Festungshaft verurteilt worden, die rechten, zu denen neben Hitler unter anderem auch Emil Maurice und Rudolf Heß zählten, zu insgesamt 20 Jahren. Während die „Linken“ ihre Strafen unter harten Bedingungen gänzlich absitzen mussten, kamen die „Rechten“ früher frei und hatten bessere Haftbedingungen. Ihnen wurde von der Obrigkeit bescheinigt, national hochgesinnte Männer zu sein.