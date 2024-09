Die Jüngsten beim HC Landsberg wieder auf dem Eis

Die Sommerferien sind zu Ende und das Eishockey geht wieder in los. Auch für die Kinder der U7 ging es für eine ganze Woche täglich 2 Stunden lang aufs Eis und zwischen den Einheiten ins Athletiktraining. Trainer Bernd Jänichen (in der Bildmitte) hielt seine Jungs und Mädchen mit anspruchsvollen Laufübungen und Spielen bei Laune. Die U9 konnte am Freitag durch den Gewinn des Eichler Cups einmal mehr unterstreichen, dass sie zu den besten Nachwuchsmannschaften Bayerns gehört.