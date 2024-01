Die Jugend musiziert wieder in Landsberg

Etwa 100 Kinder und Jugendliche aus drei Landkreisen sind bei dem Musikwettbewerb in Landsberg dabei. Wer möchte, kann ihnen zuhören.

Am 20. Januar findet wieder der jährliche Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Landsberg statt. An diesem Tag kommen bis zu 100 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg sowie den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen in die Stadt. Alle Wertungen sind öffentlich und mit freiem Eintritt.

Im Historischen Rathaus in Landsberg finden an diesem Tag die Wertungen der Kategorie „Duo Klavier und ein Streichinstrument“ statt. Beginn ist um 9 Uhr, anschließend werden die Teilnehmenden der Kategorie „Besondere Besetzung“ um 14.40 Uhr ihren Auftritt haben. In der städtischen Sing- und Musikschule geht es ab 8.50 Uhr mit den Kategorien „Holzblasinstrumente“ sowie ab 9 Uhr mit „Blechblasinstrumente“ los.

Drei Teilnehmende von "Jugend musiziert" in Landsberg spielen an der Orgel

Am Nachmittag sind die Kategorien „Gitarre Solo“ ab 14.15 Uhr sowie ab 14.30 Uhr die Kategorie „Klavier vier- bis achthändig“ oder an „zwei Klavieren“ zu hören. In der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln werden dieses Jahr drei Teilnehmende ab 13.15 Uhr ihr Programm auf der Orgel zum Besten geben. Das genaue Programm ist auf der Website von Jugend musiziert aufgeführt, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die Urkundenverleihung findet um 16 Uhr im Festsaal des Historischen Rathauses statt.

Jugend musiziert ist der größte Musikwettbewerb für junge Instrumentalistinnen und Instrumentalisten sowie Sängerinnen und Sänger. Seit seiner Gründung 1963 ist Jugend musiziert auch ein Musikfest: Einander zuhören, voneinander lernen und gemeinsam musizieren sind die Schwerpunkte und der Grund, weshalb im Laufe von 60 Jahren mehr als eine Million Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. (AZ)

