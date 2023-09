Landsberg

18:30 Uhr

Die Juka Landsberg rockt das Festzelt auf dem Hellmair-Platz

Plus Am Samstagnachmittag sorgt die Stadtjugendkapelle Landsberg im Festzelt auf dem Georg-Hellmair-Platz mit einem Jubiläumskonzert für beste Stimmung.

Von Frauke Vangierdegom

Dass die Stadtjugendkapelle Landsberg auch auf beengtem Raum und hochsommerlicher Hitze für gute Stimmung sorgen kann, stellten die jungen Musikerinnen und Musiker am Samstagnachmittag beeindruckend unter Beweis.

Um 14 Uhr hätte das Jubiläumskonzert im Festzelt auf dem Georg-Hellmair-Platz beginnen sollen. Aber um diese Uhrzeit war die musikalische Truppe noch damit beschäftigt, sich auf der für ihre Verhältnisse ziemlich kleinen Bühne irgendwie zu sortieren. Instrumente wurden über Bierbänke und Stühle gehievt, Musikerinnen und Musiker zwängten sich zwischen ihren bereits am Platz sitzenden Mitstreitern vorbei. Selbst auf dem Bühnengeländer machten es sich einige mit ihren Instrumenten "bequem" und Dirigent Hans-Günter Schwanzer schlängelte sich zu guter Letzt, mit rund 20 Minuten Verspätung, in Lederhose und grünem Jubiläums-T-Shirt in die kleine "Dirigenten-Lücke" vorn an der Bühne.

