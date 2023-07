Die Junge Bühne überzeugt mit „Die Agentur“ in Landsberg

Plus Wie leicht sind Menschen zu manipulieren? Die Eigenproduktion der Schülerinnen und Schüler beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema.

Wie war das noch damals vor fast 100 Jahren? Als in einem realen Land namens Deutsches Reich Nationalsozialisten ein Geflecht aus Mitläufern hinter sich brachten? Wie leicht das ist, wie einfach Menschen manipuliert werden können – auch und vermutlich gerade in der heutigen, digitalen Welt – das bewies die Junge Bühne des Landsberger Stadttheaters mit ihrem jetzt aufgeführten Stück.

„Die Agentur“, bei dem in Zeitraffer aufgezeigt wird, wie die fröhliche Harmlosigkeit zunächst langsam, dann immer zügiger verdrängt wird von Machenschaften, die einem kalte Schauer über den Rücken jagen. „Die Agentur“ ist eine Eigenproduktion der Jungen Bühne. 14 Mitglieder des Ensembles haben mit Leiterin und Regisseurin Julia Andres aus einer Idee ein Stück entwickelt, in dem es um Macht und Willkür, Manipulation, bedingungslose Anpassung und Ausgrenzung geht.