Die Kinderbereitschaftspraxis zieht in die Augsburger Straße

Die Gesola-Kinder-Bereitschaftspraxis ist ab dem kommenden Wochenende (11./12. Januar) nicht mehr am Klinikum Landsberg zu finden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gesundheitsorganisation hervor. Die neue Anschrift lautet: Augsburger Str. 46a in Landsberg, wo die Praxis dann im zweiten Stock untergebracht sein wird.

Aufgrund von Umbau- und Neubaumaßnahmen am Klinikum Landsberg wird das Haus 4, in dem bisher die Kinder-Bereitschaftspraxis untergebracht war, laut der Pressemitteilung kurzfristig abgerissen. Die Bereitschaftspraxis muss deshalb aus- und umziehen. Das Klinikum habe aufgrund von Platzmangel keine für den Kinder-Bereitschaftsdienst passende Alternative anbieten können.

Nach Abschluss der Umbauten soll die Praxis wieder am Klinikum zu finden sein

Gesola hat deshalb nach geeigneten Räumen zur vorübergehenden Untermiete außerhalb des Klinikums gesucht und wurde in der Kinderarztpraxis Dr. Loeff fündig. Dort wird die Kinder-Bereitschaftspraxis an den Wochenenden und Feiertagen zu finden sein. Die Telefonnummer bleibt unverändert: 08191 9855192. Eine Terminvereinbarung ist notwendig und ab 8.30 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten sind weiterhin jeweils samstags, an Sonn- und Feiertagen von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Wenn die Umbauten am Klinikum abgeschlossen sind, ist vorgesehen, dass die Kinder-Bereitschaftspraxis zurück ans Klinikum ziehen wird. Doch wann es so weit sein wird, ist momentan nicht abzusehen, heißt es in der Pressemeldung. (AZ)