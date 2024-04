Die Kleinkunstbühne Landsberg hat einen neuen Vorsitzenden

Der bisherige Schriftführer Volker Horwat wird bei der Jahresversammlung einstimmig gewählt. Vorgänger Rolf-Jürgen Lang blickt auf seine Amtszeit zurück.

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Landsberger Kleinkunstbühne s´Maximilianeum hat Rolf-Jürgen Lang auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde laut einer Pressemitteilung der bisherige Schriftführer Volker Horwat einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für Lang, der in der Stadt und darüber hinaus auch als Kabarettist und Autor bekannt ist und erst kürzlich mit dem Kavernenduo 2.0 auf der Bühne des Stadttheaters zu erleben war, war es ein Abschied mit Goldrand: 2023 war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr und eines der Besucher-stärksten Jahre in der 33-jährigen Geschichte des Kulturvereins.

In einer kleinen Laudatio erinnerte Gründungsmitglied und Zweiter Vorsitzender Armin Federl an die schwierige Lage, in der Rolf Lang vor 12 Jahren das Ruder übernommen hat. Damals, so Federl, stand der Verein finanziell und personell kurz vor dem Aus. Mit Lang als Vorsitzendem und einem starken und engagierten Team um sich, sei es gelungen, den Verein rasch wieder auf Kurs zu bringen. Auf eine harte Probe wurden die Akteure während der Corona-Pandemie gestellt. Dank der hohen Wertschätzung, die sich der kleine Verein mit seinen knapp 100 Mitgliedern in der hiesigen Kulturlandschaft, aber auch in der deutschsprachigen Kabarettszene erworben hat, hat man die Pandemie relativ schadlos überwunden: „Die Bilanz des Jahres 2023 belegt eindrucksvoll, dass wir nach der Pandemie die Kurve gekriegt haben“, so Lang bei der Hauptversammlung.

Spielbetrieb der Landsberger Kleinkunstbühne wird aus Einnahmen finanziert

Kassier Helmut Edler legte bei der Versammlung Zahlen vor. So lagen die Einnahmen für die zwölf im Jahr 2023 durchgeführten Veranstaltungen bei rund 46.000 Euro. Dem standen Ausgaben in Höhe von rund 44.800 Euro gegenüber. Damit ist es erstmals in der Geschichte der Kleinkunstbühne gelungen, den Spielbetrieb rein aus den Einnahmen zu finanzieren. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Rolf Lang hob die Unterstützung durch das Vorstands-Team, aber auch der Helferinnen und Helfer bei den Veranstaltungen hervor.

Bei allen Erfolgen, gab es in den 12 Jahren auch schmerzliche Momente zu verarbeiten: etwa der Tod von Michi Schaur, beim Neustart der Kleinkunstbühne Zweiter Vorsitzender und langjähriger Kabarett-Weggefährte Lang. Und auch vom 2021 verstorbenen, langjährigen Kassier Michael Reich musste man viel zu früh Abschied nehmen.

Der Kulturverein hat nun einen Newsletter

Lang hatte den Vorstand bereits vor einem Jahr informiert, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen würde. Volker Horwat erklärte sich zur Kandidatur bereit. Horwat gehört dem Vorstand seit vier Jahren an und hat sich laut der Pressemeldung mit seiner verlässlichen Art und einer guten Portion Ruhrpott-Humor schnell zu einer wichtigen Säule im Verein entwickelt. Zusätzlich zu seiner Position als Schriftführer betreute er auch den im vergangenen Jahr eingeführten Newsletter.

Lesen Sie dazu auch

Bei der Hauptversammlung wurde Volker Horwat einstimmig bei einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen die langjährigen Vorstandmitglieder Armin Federl (Zweiter Vorsitzender, Programmchef), Helmut Edler (Kassier) und Frank Volk (Pressearbeit, Beisitzer). Als Beisitzerinnen wiedergewählt wurden Christa Edler und Irene Hausner-Stoiber. Als Beisitzerin rückt Steffi Federl neu in den Vorstand, die Rolle als Kassenprüferin übernimmt Martina Fuhrmann-Hüper. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. (AZ)