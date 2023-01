Die Klinikclowns dürfen wieder Kinder zum Lachen bringen

Nach der Corona-Zwangspause sind die Klinikclowns wieder aktiv. Unterstützung kommt vom SV Erpfting.

Im Jahr 2019 hatte Horst Barufke, seinerzeit Jugendleiter des SV Erpfting, eine großartige Idee: Der Aufenthalt von jungen Patientinnen und Patienten im Landsberger Klinikum sollte etwas schöner gestaltet werden. In der Abteilung Fußball wurde schnell ein Plan entwickelt. Klinikclowns sollten nach Landsberg kommen, um den Kindern dort auf ihre einzigartige und humorvolle Art und Weise in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nach der coronabedingten Pause soll das jetzt wieder möglich werden.

Um den Plan vor drei Jahren in die Tat umzusetzen, waren finanzielle Mittel jedoch unabdingbar. Aus diesem Grund sollte das vereinseigene Hallenturnier Anfang 2020 ganz im Zeichen der Klinikclowns stehen. Während des gesamten Turniers wurde eine Spendenbox samt Flyern über das Vorhaben aufgestellt, und zusätzlich wurden beim Turnier der Bambini zwei Spielbälle mit den Unterschriften, also den Fingerabdrücken, der Spielerinnen und Spieler versteigert. Durch die Spenden und die Auktion konnten die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Nicht genug kann jedoch die Aktion der Mädchenmannschaft vom SV Fuchstal hervorgehoben werden: Diese spendete 100 Euro aus ihrer eigenen Kaffeekasse. Die Vertreter des SV Lengenfeld und der FT Jahn Landsberg ersteigerten die signierten Bälle.

Auch die Clowns durften während der Corona-Pandemie nicht in die Kliniken

Die Corona-Pandemie hat auch das Engagement des SV Erpfting spürbar beeinträchtigt. Bekanntermaßen durften in den vergangenen Jahren kaum Besucher in die Krankenhäuser, und dies galt aus begründetem Anlass auch für die Klinikclowns. Doch nach langer Wartezeit war es nun endlich möglich, dass Ulrike Schneider und Brigitte Ernst vom Verein Klinikclowns Bayern, verkleidet als Clowns, das Klinikum Landsberg besuchen konnten. Mit Wortwitz, dem einen oder anderen Zaubertrick und auch Liedern verzauberten die beiden kleine und große Kranke in den Abteilungen Kinder- und Jugend- sowie Innere Medizin.

Vorerst drei Auftritte sind durch die Spenden, gesammelt vom SV Erpfting, finanziell gesichert. Sponsoren, die anschließend in die Bresche springen und somit das Projekt "Klinikclowns“ am Leben halten, werden derzeit gesucht. Jede Spende, auch kleine Beiträge, sind willkommen und können helfen, schreibt Max Stubbe, der aktuelle Jugendleiter des SV Erpfting, unserer Redaktion. (AZ)

