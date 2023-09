Die Künstlergilde Landsberg geht eine Ehe mit dem Wasser ein

Plus Das Motto der Kunstnacht ist auch Motto einer Ausstellung im Bürgerbüro. Die Vielfalt der Motive lässt einen staunen.

Unser Wasser: Es plätschert, strömt, rauscht, donnert; es ist gleichzeitig lebensbedrohlich und lebensnotwendig. Es ist elementar und chemisch betrachtet, doch kein Element. Zeit also, in Zeiten von Wasserknappheit und gleichzeitig Wasserüberfluss bei tagelangen Regenereignissen auf die Wichtigkeit und den Schutz von Wasser als sauberes Nahrungsmittel, Medium für vielerlei Freizeitvergnügen, den Erhalt des natürlichen Gleichgewichts und auch Motiv für Künstler aller Kunstgattungen hinzuweisen. Die diesjährige Lange Kunstnacht der Stadt Landsberg stand unter dem Motto „Wasser“, die Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee griff die Thematik allumfassend auf.

Künstlerinnen und Künstler des ältesten Kunstvereins der Stadt machten ihre Gedanken zu und über Wasser mittels vielerlei künstlerischer Ausdrucksweisen sichtbar. Unter dem Titel „Unser Wasser“ waren die Ergebnisse nicht nur während der Kunstnacht zu sehen. Vielmehr kann die Ausstellung im Bürgerbüro der Stadt noch bis Freitag, 13. Oktober, während der Öffnungszeiten des Büros betrachtet werden. Auf drei Stockwerken zeigen Gilde-Mitglieder Kunst, die mit Wasser eine Ehe einging. Dabei wird deutlich, welch vielseitiges Motiv Wasser doch ist, wie unterschiedlich es dargestellt werden kann.