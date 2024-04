Die Künstlergilde Landsberg wagt neue Wege

Plus Die Mitgliederausstellung hat ein neues Konzept. Die Kunstschaffenden zeigen in der Säulenhalle 58 Werke zu selbst gewählten Themen.

Bei der Vernissage zur Mitgliederausstellung überraschte die Vorsitzende der Künstlergilde Landsberg, Dr. Silvia Dobler, die Besucherschar nicht nur mit einem neuen Ausstellungskonzept, sie entschied sich auch für eine unterhaltsame Form der Einführung. Sie verzichtete auf eine konventionelle Ansprache und stellte die Ausstellung in einem Dialog mit dem Schondorf-Blogger und Kunstfreund Leopold Ploner vor. Der hatte erst nein gesagt, hatte dann aber sichtlich Spaß daran, Dobler in einer Art Verhör zu befragen.

Den 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand ein Quadratmeter zur Verfügung, den sie, mit selbst gewählten Themen und Arbeiten ihrer Wahl, frei bespielen konnten, um so einen repräsentativen Querschnitt ihres derzeitigen Schaffens zu zeigen. Auch ohne Themenvorgabe ließ das Hängeteam bemerkenswerte Kombinationen aus 58 Werken entstehen und die Präsentation nicht wie einen Gemischtwarenladen, sondern wie eine spannende Exposition wirken, in der Betrachter einen Weg finden, Zusammenhänge herzustellen und sich von ihnen anziehen zu lassen.