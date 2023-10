Landsberg

Die Kunst von Djurdjica Kovacevic strotzt vor Optimismus

Ausstellung in der Säulenhalle in Landsberg: Djurdjica Kovacevic spricht über ihr derzeitiges Lieblingsbild.

Plus Die freischaffende Künstlerin stellt derzeit in der Säulenhalle in Landsberg aus. Bald sind ihre Werke in China zu sehen.

Es ist fröhliche, lebensbejahende, vor Optimismus strotzende Kunst, die bis Sonntag, 15. Oktober, täglich von 13 bis 19 Uhr in der Landsberger Säulenhalle besichtigt werden kann. Djurdjica Kovacevic, eine aus Serbien stammende, aber seit vielen Jahren in Gräfelfing lebende freischaffende Künstlerin, zeigt erstmals in Landsberg eine Auswahl ihrer Arbeiten.

Empfangen werden Besucher der Schau von großformatigen Blütenbildern. Meist sind sie in Mischtechnik entstanden. Für den flächigen Hintergrund verwendet die Künstlerin gern Acryl. Was herausgehoben werden soll, bei der floralen Serie sind es die kräftigen farbigen Blüten, entsteht aus Öl. „Weil Öl eine andere Konsistenz hat“, erklärt die Malerin, „weil ich mit Öl mehr Tiefe in das Bild bringe.“ Aktuell spielt sie gern mit glänzenden Materialien wie Gold oder Bronze. „Dadurch entsteht mehr Strahlkraft“, so Kovacevic, die von sich sagt, dass sie ein sehr positiver Mensch sei. Dieser Optimismus, der müsse raus, meint sie lachend, und der spiegele sich auch in ihren Bildern.

