Die Kunstnacht in Landsberg soll begeistern

Die Vorbereitungen für die Kunstnacht in Landsberg im September starten. Das Programm ist teilweise schon bekannt.

Gerade erst hält der Frühling in Landsberg Einzug, da starten auch schon die Vorbereitungen für ein klassisches Spätsommer-Event: die „Lange Kunstnacht“. Nach dem alternativen Format „Kunstzeit“ im vergangenen Jahr soll heuer, so die Stadt Landsberg, wieder die klassische „Lange Kunstnacht“ begeistern. Für alle Geschäftsleute und Künstler, die daran teilnehmen wollen: Ab April sind alle Infos zur Anmeldung und auch die Teilnahmeformulare auf www.lange-kunstnacht.de zu finden. Anmeldungen sind bis zum 15. Mai möglich. Für Fragen steht das Kulturbüro der Stadt Landsberg von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 08191/128-308 zur Verfügung.

Die Stadt freut sich laut Pressemitteilung auf eine bunte, abwechslungsreiche und interessante 22. Lange Kunstnacht, die dieses Jahr am Samstag, 17. September, von 18 bis 23 Uhr stattfinden wird – mit Ausstellungen und Veranstaltungen in teilnehmenden Geschäften und Gastronomie-Betrieben und einem kleinen Rahmenprogramm.

Die Stadt Landsberg erstellt eine Broschüre

Begleitend wird die Stadt eine Broschüre erstellen, in der ebenfalls alle Teilnehmenden vorgestellt werden. Dieses Jahr soll es auch wieder ein Rahmenprogramm geben, um die Lange Kunstnacht gebührend feiern zu können. Bis jetzt in Planung sind die Auftritte einer Sambagruppe sowie ein musikalischer und ein akrobatischer Walking Act. Die Sambagruppe wird um 18 Uhr am Hauptplatz und um 19.30 Uhr am Hinteranger für rund 20 Minuten für Stimmung sorgen. Nach zwei Jahren werde in diesem Jahr wieder ein wenig Normalität in die Kultur der Stadt einkehren, denn die Kunstnacht sei für alle ein besonderes Event und verbindet den Einzelhandel mit der Kunstszene.

