Die Landsberg Music School stellt ihr Angebot vor

In der Landsberg Music School fand ein Tag der offenen Tür statt. Dabei interessierten sich Eltern unter anderem für den Einführungskurs „Die Tastenkinder“. Der Unterricht ist neu an der Landsberg Music School und beinhaltet ein ganzheitliches Unterrichtsprogramm für den beginnenden Klavier-Unterricht für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren in der Gruppe. Außerdem neu an der Landsberg Music School ist laut einer Pressemitteilung der Unterricht für Kinder am J-Sax und am Clarinéo. Das sind die Instrumente Saxophon und Klarinette in einer kindgerechten Größe und aus leichteren Materialien.

Zahlreiche Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene kamen am Tag der offenen Tür in die Räume der Schule, um die verschiedenen Instrumente auszuprobieren und um die Lehrkräfte kennenzulernen. Im Foyer konnten die ganz Kleinen zusammen mit der Dozentin mit Instrumenten aus der musikalischen Früherziehung musizieren. Schon im Alter von einem Jahr können die Kinder mit Mutter oder Vater in dem Kurs „Musik erleben“ mit den ersten musikalischen Grundlagen beginnen.

Unterrichtsangebot der Schule stößt auf Interesse

Aber auch Erwachsene und Jugendliche interessierten sich für das Unterrichtsangebot der Schule. Rainer Kränzlein, Leiter der Schule, war durchgehend mit interessierten Eltern im Gespräch und viele der Besucher nutzten die Gelegenheit, sich gleich für das neue Schuljahr anzumelden.

Die nächsten Schülerkonzerte stehen bereits an. Am 14. Dezember findet ein Schülerkonzert statt, am 17. Dezember ein Vorspiel der Geigenklasse von Beate Fischer, jeweils in den Räumen der Uttinger Schule. Im April nächsten Jahres ist dann das große Jahreskonzert in den Ammersee-Live-Studios in Stegen geplant. (AZ)