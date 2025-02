Die Landsberger Bauernbruderschaft pflegt Traditionen

Das von der altehrwürdigen Bauernbruderschaft zu Landsberg restaurierte und im Juli wieder aufgestellte Feldkreuz am Penzinger Feld hat von Stadtpfarrer Michael Zeitler den kirchlichen Segen erhalten. Anlass war der Jahrtag der Bauernbruderschaft, bei dem auch Neuwahlen stattfanden.

Im Anschluss an die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt brachte ein Bus die etwas mehr als 20 Mitglieder zum in neuem Glanz erstrahlten Kreuz. Nach der Rückfahrt gab es zunächst eine Stärkung im Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt. In seiner Begrüßung nahm der zweite Vorsitzende Christian Leis Bezug zur aktuellen politischen Lage. „Ich bin maximal irritiert, dass 20 Prozent der Menschen eine rechtsradikale Partei wählen.“ Demokratie sei wichtig, sagte Leis, der einzige aktive Landwirt in der Runde, während sich draußen am Hellmairplatz zahlreiche Menschen zur Demonstration gegen Rechts versammelten.

Vorsitzender Herbert Freischle berichtete über die letztjährigen Aktivitäten, wie die Andechs-Wallfahrt und die Sebastiansprozession. Die Zahl der Mitglieder schrumpfe, von insgesamt 68 kommen 44 aus dem Westen und 24 aus dem Osten. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann, der die Grüße der Oberbürgermeisterin überbrachte, wünschte sich, dass es wieder mehr werden. Er kam nicht mit leeren Händen und lobte: „Sie leisten mit der Pflege der Traditionen eine wichtige Arbeit“.

Während seines ausführlichen Vortrags über das Gautrachtenfest im vergangenen Jahr in Landsberg zeigte der Vorsitzende des Trachtenvereins Edelweiß, Thorsten Poth, in seiner Originaltracht mit passend geschmücktem Hut, nicht nur wunderschöne Fotos und ein Video, sondern gab auch einen interessanten Einblick in die Geschichte des 1920 im Gasthaus Pfletschbräu gegründeten Volks- und Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins. Poth erinnerte mit historischen Aufnahmen an einige Höhepunkte, wie die Fahnenweihe, wunderbare, farbenfrohe Gaufeste, die Mitwirkung an Ruethen- und Oktoberfesten und die Teilnahme an der Beerdigung von Franz-Josef Strauß im Jahr 1988. Als 13. Vorsitzender des Vereins, hoffe er, nicht der letzte zu sein, getreu dem Motto „Treu der Heimat und treu dem guten alten Brauch“.

Thorsten Poth vom Trachtenverein Edelweiß hielt einen Vortrag über das Gautrachtenfest in Landsberg. Foto: Hertha Grabmaier

Der Vorschlag von Herbert Freischle, die Spendengelder der Bauernbruderschaft für die Restaurierung des Grabkreuzes der gottseligen Bäuerin Katharina Lichtenstern (1694-1736) auf dem Landsberger Dreifaltigkeitsfriedhof zu verwenden, fand mit einem auf 2000 Euro gedeckelten Betrag Zustimmung. Die Einzelheiten sollen in weiteren Gesprächen geklärt werden. Das von frommen Legenden umrahmte Mitglied der Bauernbruderschaft Katharina Lichtenstern wurde nach ihrem Tod von den Menschen sehr verehrt. Sie schnitten Holzsplitter vom Grabkreuz ab, die vor allem Zahnschmerzen wirksam bekämpfen sollten.

Für die anstehende Neuwahl wurde Karl Nusser zum Wahlleiter bestimmt. Gemäß der Rochade schied Herbert Freischle als Vorsitzender aus, Christian Leis rückte nach und Franz-Xaver Rössle wurde mit einer, seiner eigenen, Stimmenthaltung zum zweiten Vorsitzenden gewählt.