Landsberg

12:04 Uhr

Die landsberger bühne inszeniert das Thoma-Stück "Erster Klasse"

Plus Wie die landsberger bühne das Geplänkel zwischen Bayern und Preußen, Spezlwirtschaft und Karrieredenken auf die Bühne bringen will. Ein Stück von Ludwig Thoma.

Von Sandy Kesner

Ein Abteil der ersten Klasse, in einem Schnellzug der Königlich-Bayerischen Staatseisenbahn. Der Zug ruckelt – seinem Namen zum Trotz. Über Land Richtung München hält er gefühlt an jedem Kuhstall. Ein Skandal – darin sind sich die vier Reisenden einig: das frischverheiratete Paar aus Norddeutschland, der Berliner Handelsreisende und der bayerische Ministerialrat. Als dann noch ein weiterer Reisender mit recht rustikalen Manieren einsteigt, wächst die Empörung – was für ein Theater, mit dem sich nun die landsberger bühne befasst.

