Die Landsberger Bühne widmet sich einem „Generationenthema“

Sie ist jung, hübsch und rotzfrech: Ramona stößt zur alteingesessenen Scrabblegruppe im Nachbarschaftsheim. Anstatt einfach nach den bestehenden Regeln mitzuspielen, eröffnet sie den „Krieg ums Sternchen“ – so lautet auch der Name des Stücks von Thomas Rau, das die Landsberger Bühne jedoch am Ende etwas umgeschrieben hat. Denn, so viel sei verraten, der Krieg ums Sternchen ist nicht zu gewinnen. Je verbissener um die Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache gekämpft wird, umso größer wird die Gegenwehr, und Verbot und Vorschriften sind auch keine modernen Lösungen in einer sich ständig wandelnden Welt. Was bleibt: Toleranz und der Blick aufs Wesentliche. Es gibt schließlich viel größere Probleme, die derzeit unsere Gesellschaft bewegen.

Mit nur vier Personen auf der Bühne des Stadttheaters, wo das Stück am Freitag, 10. Januar, Premiere feiern und dann noch in acht weiteren Aufführungen zu sehen sein wird, ist „Krieg ums Sternchen“ ein wahres Kammerspiel. Tempo und atmosphärische Dichte gelingt den Vieren bereits jetzt bei den Proben in einem Raum im ehemaligen Heilig-Geist-Spital. Mit dabei sind alte Hasen (und Häsinnen) und neue Gesichter. Zu den ersten zählt Mike Bischof in seiner Rolle als Ivo, Scrabbler auf Turnierniveau, Platzhirsch mit genialen Rechenleistungen (hat stets alle erzielten Punkte im Kopf) und Gender-Hasser, der sogar Unterschriften dagegen sammelt. Und Constanze Günther spielt die Trixi. Sie stieß zum ersten Mal vor elf Jahren beim „Weißen Rössl“ zur Truppe. Die einsame und harmoniebedürftige Trixi will im Stück auf keinen Fall, dass die Gruppe auseinanderbricht, vermittelt, beschwichtigt – gewinnt am Ende dann aber doch Profil und sorgt für eine überraschende Wende in der festgefahrenen Scrabbel-Runde.

Änderungen in der Sprache gehören dazu

Neu mit dabei ist Ferdinand Proft als Jens-Arne, den mit seiner ständigen Anmachmasche keiner mehr so richtig ernst nimmt. Ihm, der sowieso keine Gelegenheit auslässt, um „schlimme“ Wörter zu legen, passt Newcomerin Ramona – Luisa Bredschneijder – genau ins Beuteschema. Jens-Arne überzieht, haut jede Menge blöde Witze raus und wird damit vermutlich für die meisten Lacher im Publikum sorgen. Proft (43) stammt ursprünglich aus Fürstenfeldbruck und blickt auf viel Theatererfahrung zurück. Er spielte dort schon als Kind und Jugendlicher bei der Neuen Bühne sowie im Schultheater. Als Lehrer, zuerst in Gröbenzell, jetzt in Buchloe, initiiert er immer wieder Theatergruppen und will im neuen Jahr auch Improtheater anbieten. Die notwendige Erfahrung dafür bringt er als Mitglied der Improletten mit.

Als Deutschlehrer ist er gleich zweifach mit dem Gendern konfrontiert. Zum einen ist es ihm als Beamter per Gesetz verboten. Zum anderen gehören Änderungen in der Sprache für ihn dazu, und er will einen guten Weg finden, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. „Gendern ist ein Generationenthema, wir müssen uns dafür mehr Zeit geben“, so seine private Meinung. „Dass unsere Sprache uns so beschäftigt, empfinde ich jedenfalls als ein gutes Zeichen.“

Luisa Bredschneijder schmeißt sich voller Elan in ihre Rolle als Genderfanatikerin

Luisa Bredschneijder (35) sieht das ähnlich, für sie ist im normalen Leben Gendern normal. Zur Landsberger Bühne kam sie durch den Regisseur des Stücks, Juri Olbrich, der seit 25 Jahren mit dabei ist. Sein Debüt als Regisseur gab er 2023 mit „Erster Klasse“. „Juri hat mich gefragt, und ich dachte mir, wenn er mir das zutraut, dann sage ich zu“, so Bredschneijder. Sie hat in jüngster Zeit in der Sommernachtsphantasie der labü in einer Nebenrolle, bei den „Monologen“ beim Weltfrauentag und im Elferrat auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit dem Lernen ihrer Textpassagen hat sie bereits im Sommer begonnen, und das sei gut so, denn momentan herrsche Hochbetrieb in ihrer Schuhmacherwerkstatt, so die 35-Jährige, die sich voller Elan in ihre Rolle als Genderfanatikerin schmeißt, die nichts scheut: Als Bitten und Überreden nichts helfen, versucht sie es gar mit Alkohol, Drohungen und Erpressung. Doch so einfach gelingt es ihr nicht, das Sternchen aufs Spielbrett zu bringen. Die Aufführungen im Stadttheater finden am 10., 11., 12., 17., 18., 19., 23., 24. und 25. Januar im Landsberger Stadttheater statt. Weitere Infos unter www.landsberger-buehne.de. Kartenvorverkauf beim Ticketservice Landsberg im Reisebüro Vivell.