Die Landsberger CSU hat einen neuen Vorsitzenden

Der Ortsverband der CSU Landsberg wählt einen neuen Vorsitzenden. Der Nachfolger von Berthold Lesch ist kein Unbekannter.

Der CSU-Ortsverband Landsberg hat einen neuen Vorsitzenden. Stephan Niedermayer aus Ellighofen wurde mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Berthold Lesch gewählt, der für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand.

Stephan Niedermayer war bisher Geschäftsführer des Ortsverbands und hat auch als Ortssprecher von Ellighofen Erfahrung in der kommunalpolitischen Arbeit gesammelt. Er übt dieses Amt seit 2018 aus und wurde im Mai 2021 mit großer Mehrheit von den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils bestätigt. Der 44-Jährige ist Geschäftsführer eines Bauleitungsbüros.

Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Stadträtin Petra Ruffing, Kreisrat Tobias Wohlfahrt und der Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion Harry Reitmeir. Michael Maas wurde einstimmig in seinem Amt als Schatzmeister bestätigt und Anna Grohmann als Schriftführerin wiedergewählt. Annalena Neuner ist die neue Digitalbeauftragte des Ortsverbands. Als Beisitzer wurden Gudrun Braml, Stadtrat Hubert Schlee, Michael Siller, Max Kuisel, Hartmut Giesler und Gerhard Klos gewählt. Kassenprüfer bleibt das bewährte Team von Uwe Webers und Dietrich Nölte.

Diskussion über Christkindlmarkt und Photovoltaikanlagen in der Altstadt

Im Anschluss an die Wahlen gab es eine lebhafte Diskussion der Mitglieder über die Form, in der der Landsberger Christkindlmarkt künftig stattfinden soll, sowie das Für und Wider von Photovoltaikanlagen in der historischen Altstadt. Wie berichtet, soll der Stadtrat

demnächst entscheiden, ob die Buden des Christkindlmarkts wie zuletzt 2022 auch am Roßmarkt und am Infanterieplatz aufgestellt werden sollen.

Insgesamt sei die Mitgliederversammlung ein Erfolg gewesen, teilt der Ortsverband in einer Pressemeldung mit. Der neue Vorstand sei mit großer Mehrheit gewählt worden und es habe eine produktive Diskussion über wichtige lokale Angelegenheiten gegeben. Der Ortsverband will sich nun darauf konzentrieren, die Interessen seiner Mitglieder und der Stadt bestmöglich zu vertreten und die Gemeinschaft zu stärken. (AZ)

Lesen Sie dazu auch