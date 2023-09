Die Landsberger Feuerwehr bekämpft längst nicht nur Brände

Viele Besucher zieht es zur langen Nacht der Feuerwehr in Landsberg. Auf der Wache werden unter anderem ein Verkehrsunfall und ein Hausbrand simuliert.

Die lange Nacht der Feuerwehr ging bayernweit am Wochenende in die zweite Runde, dieses Mal auch mit Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg - und das mit großem Erfolg: Bis zu 400 Besucherinnen und Besucher tummelten sich zeitweilig auf der Wache an der Saarburgstraße. Es hatte sich aufgedrängt, auch in Landsberg die Türen zu öffnen, damit sich jeder ein Bild machen kann von all dem, was die Feuerwehr ausmacht.

Retten, bergen, löschen, schützen – es geht längst nicht mehr allein um Brandbekämpfung bei der Feuerwehr. Es gilt, Unfallopfer aus Fahrzeugen zu bergen, bei Sturmschäden einzuschreiten, Gewässerverunreinigungen Einhalt zu gebieten oder auch Tiere zu retten. Für diese Rettungsmaßnahmen gibt es etwa das hochmoderne Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, wie es etwas sperrig heißt, mit einer 23 Meter hohen Drehleiter, eine vielseitige mobile Löscheinrichtung, die mit einem herkömmlichen Feuerwehrauto nicht mehr viel gemein hat, und auch schon mal bis zu einer Dreiviertelmillion Euro kosten kann. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) nutzte die Gelegenheit zur offiziellen Übergabe des von der Stadt angeschafften Fahrzeuges durch eine symbolische Schlüsselübergabe.

Auf der Wache war auch die Drehleiter im Einsatz. Foto: Christian Rudnik

Die Landsberger Feuerwehr möchte mit der Aktion auch neue Mitglieder werben

Zahlreiche Familien sahen sich am Samstagabend bei der Feuerwehr um. Die Feuerwehrfrauen und -männer wurden nicht müde, alles geduldig zu vermitteln und zum Beispiel technisch Interessierten ausführlich zu erklären, was ein mobiler Rauchabschluss, eine Fehlerstromschutzeinrichtung oder ein Überflurhydrantenschlüssel ist. Vor allem für die ganz Kleinen war es offensichtlich eine unvergessliche Erfahrung, wie ihre leuchtenden Augen demonstrierten, wenn sie einen Platz in einem der imponierenden Löschfahrzeuge ergattert hatten. Sinn des landesweiten Aktionsabends war natürlich nicht nur, der Bevölkerung die vielfältige und wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute nahezubringen, sondern auch neue Mitglieder zu werben.

Stadtrat und Feuerwehr-Referent Franz Dascher, Kommandant Markus Obermayer, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und der stellvertretende Kommandant Christian Wind bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das neue Feuerwehr-Fahrzeug. Foto: Christian Rudnik

Höhepunkt waren sicher die Einsatzübungen. Zunächst wurde eindrucksvoll demonstriert, was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser zu löschen versucht. Wer die Stichflamme gesehen und die blitzartige Hitzeentwicklung gespürt hat, wird dem Rat der Feuerwehrleute, zum nächsten Baumarkt zu fahren und sich für ein paar Euro eine Brandschutzdecke zu besorgen, schnell folgen und auch sicher nicht mehr auf die Idee kommen, im Ernstfall tatsächlich – möglicherweise in der geschlossenen Küche – mit Wasser löschen zu wollen.

Viele der kleinen Besucher sind begeistert

Nicht weniger spannend die Demonstration Erster Hilfe bei einem simulierten Verkehrsunfall, bei dem ein Insasse, unter Schock stehend, das Weite suchte, während der andere in dem zum Teil brennenden Auto eingeklemmt war. Die Feuerwehrautos fuhren mit Sirene am „Einsatzort“ vor. Die Kameradinnen und Kameraden führten zunächst eine „technische Hilfeleistung mit eingeklemmter Person“ aus und hatten die den verunglückten Fahrer darstellende Puppe zu befreien, indem sie das Auto auf einer Seite aufschneiden mussten. Hier kam dann auch eine Drohne zum Einsatz, wodurch der weggelaufene Fahrzeuginsasse schnell ausfindig gemacht und gerettet werden konnte. Bei allen Übungen war deutlich zu spüren, wie wichtig der von allen geprägte Teamgeist ist.

Später ging es weiter mit dem Simulieren eines Hausbrandes, bei der ein Sprungretter aufgepumpt wurde und eine aus dem dritten Stockwerk geworfene Puppe relativ sanft auffangen konnte. Eine weitere Fettexplosion beendete das Fest – Ruhe bewahren, wenn es heiß wird, hieß es noch einmal nachdrücklich. Damit neigte sich ein Abend dem Ende zu, der sicher jedem was gebracht hatte. Geht es nach der Begeisterung der Kleinen, braucht man sich bei der Landsberger Feuerwehr um den Nachwuchs sicher keine Gedanken zu machen.