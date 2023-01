Die Landsberger Feuerwehr blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Plus Die Feuerwehr Landsberg leistet mehr als 14.000 Einsatzstunden. Bei der Jahresversammlung stehen auch Wahlen, Ehrungen, Beförderungen und Neuaufnahmen an.

"Mit der Jahreshauptversammlung am ersten Donnerstag im Jahr sind wir wieder im normalen Rhythmus", sagte der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg Robert Peez, der Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), ihren Stellvertreter Moritz Hartmann (Grüne), einige Ratsmitglieder, Feuerwehrkollegen aus den Ortsteilen, Kreisbrandinspektoren sowie Ehrenvorstände und Ehrenmitglieder in der Aula der Mittelschule begrüßte. Ab 2014 sollen Versammlungen wieder im Feuerwehrhaus stattfinden.