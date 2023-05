Landsberg

vor 4 Min.

Die Landsberger Feuerwehr lässt ihre neue Drehleiter segnen

Plus Die Feuerwehr Landsberg hat Grund zum Feiern. Mehrere Mitglieder werden für besondere Verdienste geehrt.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Lange musste sie coronabedingt auf den kirchlichen Segen warten, die neue Drehleiter der Feuerwehr Landsberg, die bereits seit 2021 im Einsatz ist. Nun versammelten sich Feuerwehrabordnungen aus nah und fern, hinter der Stadtkapelle mit ihrer Dirigentin Daniela Sparrer, um zusammen mit der Feuerwehr, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und ihrem Stellvertreter Moritz Hartmann vom Gerätehaus zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zum Festgottesdienst zu marschieren. Es schien, als wäre auch der Eisheilige Servatius ein Feuerwehrfreund, jedenfalls ließ er trotz dunkler Wolken und schlechten Prognosen ein regenfreies Festgeschehen zu.

Stadtpfarrer Michael Zeitler begrüßte auch die zahlreichen Fahnenabordnungen, die vor dem Altar Stellung bezogen hatten, und erinnerte in seiner Predigt an das Wunder der Auferstehung. Er verglich die Liebe Jesus mit dem mitfühlenden Dienst an den Menschen, den die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen unermüdlich leisten. "Die gute Zusammenarbeit untereinander klappt, wenn man die Anderen so annimmt, wie sie sind", so Stadtpfarrer Zeitler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen