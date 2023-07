Landsberg

15:32 Uhr

Die Landsberger Jugend singt bei Konzert gemeinsam

Plus In der Heilig-Engel-Kirche haben Kinder- und Jugendchöre der Stadt ihren Auftritt. Der Andrang ist groß und die Premiere gelingt.

Rummel wie in der Kirche eines italienischen Wallfahrtsorts oder auch in der Londoner St. Pauls Cathedral – das gibt es in der Landsberger Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln höchstens an Weihnachten und auch da nicht von so gespannter Fröhlichkeit wie beim Chorkonzert „Die Landsberger Jugend singt“. Marianne Lösch, Musikerzieherin am Ignaz-Kögler-Gymnasium, Organistin, Pianistin und Leiterin einiger Chöre, hatte die Idee zu dem Konzert und im Vorfeld alles darangesetzt, um möglichst viele oder alle Kinder- und Jugendchöre der Stadt zu einem Gemeinschaftskonzert zusammen zu bringen.

Der Gesangsnachwuchs soll aus der eigenen Blase heraus über den Tellerrand blicken und sehen, was und wie andere Chöre singen. Ein gemeinschaftlicher Auftritt mache das möglich, war der Plan. Und er ging auf: Raus aus der Blase galt dabei nicht nur für die Sängerinnen und Sänger, sondern auch für Eltern und Verwandte, die meist zum Auftritt des eigenen Nachwuchses gehen, von anderen Ensembles aber wenig Ahnung haben. Angenehmer Nebeneffekt war eben auch eine voll besetzte Kirche.

