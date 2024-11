Die Landsberger Klosterkirche ist aktuell gesperrt

„Betreten der Klosterkirche verboten“ ist derzeit auf einem Schild zu lesen. Die Kirche, die von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt betreut wird, aber Eigentum der Stadt Landsberg ist, ist aktuell gesperrt. Grund sind Untersuchungen der Decke.

Im Sommer waren in der ehemaligen Klosterkirche der Ursulinen (bis 1985) Teile der Decke herabgestürzt. Aktuell findet in der Kirche eine Deckenbefahrung statt, teilt Angelika Urbach, die Pressesprecherin der Stadt, mit. Seit Anfang der Woche ist die Kirche deswegen gesperrt. Den Bericht der ausführenden Firma erwartet die Stadt in den nächsten Tagen, danach soll tiefergehend informiert werden.

Aufgrund der Sperrung der Klosterkirche ändert sich unter anderem der Ablauf des Martinsumzugs des benachbarten Kindergartens Christophorus. Wie die Einrichtung informiert, findet das Martinsspiel der Vorschulkinder statt um 17 Uhr in der Klosterkirche nun in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt.