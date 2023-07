Die Landsberger Lions haben einen neuen Präsidenten

Andreas Horber steht nun an der Spitze der Landsberger Lions. Welche Ziele er verfolgt.

Unlängst wechselte turnus- und termingemäß die Führung des Lions Clubs Landsberg. Der bisherige Vizepräsident Andreas Horber übernahm laut einer Pressemitteilung für ein Jahr die Präsidentschaft. Ihm zur Seite steht sein Amtsvorgänger Jens Hermanski, der Horber das Präsidentenabzeichen anheftete und nun als „Pastpräsident“ im Clubvorstand mitarbeitet. Neu im Führungsgremium ist der Stadtrat und Ur-Landsberger Harry Reitmeir als Vizepräsident.

Horbers Ziele für seine Präsidentschaft stehen zum Teil bereits fest: Der Lions-Adventskalender wurde mit der Auswahl des Titelmotivs bereits auf den Weg gebracht. Mit dem Adventskalender werden jedes Jahr Mittel für die umfangreiche karitative Tätigkeit des Clubs gewonnen.

Andreas Horber ist im Hauptberuf Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats

Die nächste größere Aktivität der Landsberger Lions unter der Ägide von Andreas Horber steht schon Ende des Monats auf der Agenda: Die Lions unterstützen traditionell das Pandurenlager beim Ruethenfest, das soll auch diesmal wieder so sein.

Die Ausrichtung der Landsberger Lions in den kommenden zwölf Monaten dürfte schon durch den beruflichen Hintergrund ihres neuen Präsidenten vorgegeben sein: Andreas Horber ist im Hauptberuf Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats und des Bayerischen Blasmusikverbands und in der Kulturszene so gut vernetzt wie nur wenige andere. Schon in der Vergangenheit organisierte Horber unter anderem die jährlichen Adventskonzerte „Staade Zeit“. (AZ)

