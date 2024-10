Die Landsberger Polizeiinspektion hat eine neue Vize-Chefin

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilt in einer Pressemeldung mit, dass bei den Polizeiinspektionen Dachau, Landsberg und Herrsching drei neue Führungskräfte ihren Dienst angetreten haben. Ab Oktober übernehmen sie jeweils für zunächst sechs Monate das Amt der stellvertretenden Dienststellenleiterin und des stellvertretenden Dienststellenleiters. In Landsberg ist dies Katharina Radlbeck-Puchelt.

All drei Stellvertreter nehmen am Personalentwicklungsprogramm für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (früher: höherer Dienst) teil und haben bereits Führungserfahrung in verschiedenen Förderstationen sammeln können, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Die Funktion als Mitglied einer Dienststellenleitung bilde den vorläufigen Abschluss dieser bayernweit einheitlichen Personalentwicklungsmaßnahme bei der bayerischen Polizei.

Der bisherige Vizechef wechselt zur Kriminalpolizei nach Fürstenfeldbruck

Katharina Radlbeck-Puchelt ist 30 Jahre alt und Angehörige des bayerischen Landeskriminalamts. Sie kommt aus Olching und übernimmt die Funktion der stellvertretenden Dienststellenleiterin in Landsberg, nachdem Martin Heinrich als Kommissariatsleiter zur Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck gewechselt hat. Radlbeck-Puchelt kann in ihrer beruflichen Laufbahn auf die Erfahrungen aus verschiedenen Verwendungen als Sachbearbeiterin und Ermittlerin beim bayerischen Landeskriminalamt zurückgreifen. Von 2020 bis 2023 war sie Sachbearbeiterin im Sachbereich für Verbrechensbekämpfung beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Nach Verwendungen auf einer Münchner Polizeiinspektion war sie seit dem Frühjahr bei der Polizeiinspektion Dachau als Dienstgruppenleiterin tätig.

Polizeipräsident Günther Gietl bewertet den Wechsel von Martin Heinrich von der Polizeiinspektion Landsberg zum Fachkommissariat für Staatsschutzangelegenheiten wie folgt: „Mit ihm haben wir einen erfahrenen Beamten für diese wichtige Aufgabe gewonnen, der Interesse daran hat, seine Verwendungsbreite nochmals zu erweitern.“ (AZ)