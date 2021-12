Die Landsberger Punsch-Runde macht Spaß

Plus Ein wenig Vorweihnachtszeit schaffen die Landsberger Wirte, die sich trotz aller Beschränkungen nicht unterkriegen lassen. Eine nette Alternative.

Wer ein eingefleischter Christkindlmarkt-Fan ist, der vermisst die idyllische Stimmung in der Altstadt vor Weihnachten trotz aller Vorsicht einfach enorm. Die wunderbaren Engelsbuden, die kleinen Geschenke, die Deko- und Schmuckstände bieten vorweihnachtlichen Glitzer, und wer braucht den gerade nicht.