Die Landsberger Rocaille-Träger 2023 stehen fest

Die Stadt Landsberg zeichnet regelmäßig Kulturschaffende mit der Rocaille aus. Heuer gibt es drei Preisträger.

Für Kunst- und Kulturschaffende oder Förderer von Kunst und Kultur beziehungsweise des künstlerischen und kulturellen Lebens, die sich in der Stadt Landsberg verdient gemacht haben, stiftet die Stadt die Dominikus-Zimmermann-Rocaille. Auch in diesem Jahr wird sie an Personen und Vereine verliehen, die sich in besonderem Maße in das Landsberger Kulturleben eingebracht haben.

Die Rocaillen werden im Rahmen eines Ehrungsabends am Freitag, 15. September, im Stadttheater verliehen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. In nichtöffentlicher Sitzung beschloss der Stadtrat, drei Ehrungen vorzunehmen: Mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Silber werden Silvia Elvers und die landsberger bühne ausgezeichnet, mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Gold wird Matthias Utz geehrt.

Dirigent Mathias Utz bei der Aufführung der Carmina Burana während des Ruethenfests 2019. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Matthias Utz erhielt seine erste musikalische Ausbildung am musischen Gymnasium seiner Geburtsstadt Amberg/Oberpfalz. Dort lernte er Klavier, Orgel, Oboe und Gesang. Nach dem Abitur wurde er Mitglied der Bayerischen Singakademie, 1997 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater München. Im Frühjahr 2006 schloss er die Ausbildung zum Gymnasiallehrer (Musik) mit dem zweiten Staatsexamen ab. Seit Frühsommer 2007 leitet er das Vocalensemble Landsberg, mit dem er bereits internationale Preise errang. Inzwischen sind zahlreiche junge Sängerinnen und Sänger hinzugekommen und unter Chorleiter Matthias Utz hat sich eine neue, harmonische Gemeinschaft gebildet. Ein großer Erfolg sind ebenfalls die regelmäßigen Sankta Lucia Konzerte in der Vorweihnachtszeit und die gemeinsamen Projekte mit anderen Ensembles.

Silvia Enders (Mitte) bei der Verleihung des Kulturförderpreises 2022 mit dem mittlerweile verstorbene Axel Flörke (links) und Landrat Thomas Eichinger (rechts). Foto: Christian Rudnik

Silvia Elvers entdeckte schon als Jugendliche ihre Liebe zum gemeinsamen Singen und zur Chorleitung. Sie studierte Kirchenmusik in Freiburg und Lübeck (A-Prüfung) und Chordirigieren im Aufbaustudium in Frankfurt am Main. Neben einer Dozententätigkeit an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten gründete sie den Kinder- und Jugendchor DoReMi der Evangelischen Pauluskirche Kaufering, der innerhalb kurzer Zeit auf über 100 Kinder angewachsen ist und über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist. Seit 2008 leitet Silvia Elvers den Kammerchor Landsberg. Neben ihrer reichen pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist sie glücklich, mit "ihrem“ Kammerchor anspruchsvolle Literatur erarbeiten zu können. Gemeinsam mit dem Gitarristen Christian Gruber entstand 2020 das Projekt "Orgel trifft Gitarre“, das sich eher zufällig aus einer Online-Gottesdienst-Übertragung entwickelte.

Im Jahr 2023 spielte die landsberger bühne das Thoma-Stück "Erster Klasse". Foto: Thorsten Jordan

Die landsberger bühne wurde als Laienspielbühne der Volkshochschule im Jahr 1963 gegründet. Gründungsmitglieder waren Josef Pschorr, Konrad Gerum, Hansjörg Falkner, Konrad Vivell und Oscar Hocke. Sie waren alle vier bis fünf Jahre aktiv am Ruethenfestspiel beteiligt, und Peps Pschorr arbeitete darüber hinaus am Theater in Ingolstadt. Die Laienspielbühne bestand damals wie heute aus etwa 60 Mitgliedern vor, auf und hinter der Bühne, die sich mit Geld, Zeit und Arbeitskraft engagierten. Im Oktober 1995 wurde das sanierte Stadttheater wiedereröffnet und zum regelmäßigen Spielort für die Laienspielbühne. Mindestens einmal pro Jahr (im Januar), oft auch zusätzlich im Sommer als Freilicht oder anlässlich des Ruethenfests, finden Aufführungen aus dem gesamten Spektrum der Theaterliteratur statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch