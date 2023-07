Die Landsberger Rotarier haben einen neuen Präsidenten

Armin Brysch möchte den Fokus auf das Thema Bildung legen. Seine Vorgängerin wird mit viel Beifall verabschiedet.

Turnusgemäß zur Jahresmitte tauschen die weltweit über 1,3 Millionen Mitglieder zählenden 34.500 Rotary-Clubs ihre Präsidenten. Beim traditionellen Übergabemeeting - diesmal im Restaurants Lech-Line am Bahnhof - blickte zunächst die scheidende Präsidentin Dr. Dominique Merkle auf ihre Amtszeit zurück. "Das erste Jahr nach Corona haben wir als Club wieder in vollen Zügen genossen und uns viele Träume erfüllt", wobei sie besonders die Gründung eines Rotarischen Chors hervorhob, der den Abend musikalisch umrahmte. Die in München praktizierende Anästhesistin war erst die dritte Frau an der Spitze des 1973 gegründeten Landsberger Rotary-Clubs und hat, so heißt es in einer Pressemitteilung, nach einhelliger Meinung der Mitglieder einen überaus positiven Eindruck von Frauenpower hinterlassen.

Nicht ohne Stolz erinnerte Dr. Merkle an erfolgreiche Sozialprojekte als Highlights ihrer Regentschaft wie die erneute Verleihung des mit 12.000 Euro dotierten Rotary-Nachhaltigkeitspreises gemeinsam mit drei Nachbarclubs, das Uganda-Hilfsprojekt "Seedloans" in Form von Mikro-Krediten für 1000 Frauen zum Kauf hochwertiger Pflanzensamen, die weitere Finanzierung der beliebten Klinik-Clowns fürs Pichlmayr-Senioren-Zentrum, Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei, eine Rucksack-Aktion für Obdachlose, die erneute Unterstützung der Landsberger Tafel mit 25 prallvollen Lebensmittelkisten und den auf lokaler Ebene nach Corona wiederbelebten internationalen Jugendaustausch. Unter dem Beifall der fast vollzählig erschienenen Mitglieder und deren Partnern überreichte sie dann die Amtskette an ihren Nachfolger Prof. Armin Brysch, der in Landsberg lebt und als Experte für die Dienstleistungs- und Tourismusbranche gilt. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten auch die Top-Funktion als Vorstand bei der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) in Frankfurt sowie die Leitung des Referats Tourismus, Freizeitwirtschaft und Regionalpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin.

Der neue Präsident will zwei Bildungsprojekte anstoßen

"Bildung stärken und Mut machen", betitelte der neue Präsident sein Motto für die nächsten zwölf Monate. "Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt friedlich zu verändern", zitierte er Nelson Mandela und beklagte zugleich, dass laut Bertelsmann-Stiftung 2021 rund 47.500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland keinen Hauptschulabschluss schafften. Deshalb will Prof. Brysch zwei Bildungsprojekte anstoßen: Das lokale Projekt nennt er "Forscher-Kids Landsberg". Es wendet sich an Kinder aus bildungsfernen Familien mit Armutserfahrung und soll durch gezielte Betreuungsangebote umgesetzt werden. Das internationale Projekt konzentriert sich auf eine nachhaltige Bildungsinitiative für Kinder aus einem Township in Namibia.

"Neben einem Golfturnier im September zugunsten unserer Bildungsinitiative und einem gleichermaßen hochkarätigen wie abwechslungsreichen Vortragsprogramm wird das Highlight meiner Amtszeit unsere 50-Jahre-Charter-Feier im März 2024 sein", kündigte Präsident Brysch an. In dem Zusammenhang würdigte er die beiden anwesenden Gründungsmitglieder Dr. Rudolf Hänsch und den 90-jährigen Fritz Kohler für deren vorbildliches Wirken im Club.

Rotary ist eine wohltätige Organisation. Von seinen heute über 1,3 Millionen Mitgliedern werden besondere berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zum gemeinnützigen Engagement erwartet. (AZ)