Die Landsberger Seniorenmanagerin hat ihr Büro bezogen

Für Seniorinnen und Senioren gibt es eine neue Anlaufstelle in Landsberg. Was Managerin Bettina Dörr künftig anbieten möchte.

Strahlendes Wetter – strahlende Gesichter: Dank der Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales konnte im Rahmen eines kleinen Festakts am St.-Ulrich-Platz in Landsberg ein Seniorenbüro eröffnet und die seit April bereits tätige Seniorenmanagerin Bettina Dörr vorgestellt werden.

Für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl war und ist das Seniorenmanagement Landsberg „eine Herzensangelegenheit“. So sei sie gemeinsam mit Barbara Juchem, Margit Däubler und Traudl Lüßmann Unterzeichnerin eines fraktionsübergreifenden Antrags gewesen, mit dem im Juni 2019 bereits ein solches Management gewünscht wurde. Eine Förderung sei damals nicht möglich gewesen, weil im Stadtteil Erpfting eine frisch eingerichtete Anlaufstelle für Senioren staatlich unterstützt wurde.

Nach den Corona-Wirren habe sich im Januar 2022 ein Expertenworkshop mit Vertreterinnen und Vertretern vieler in der Seniorenarbeit engagierter Vereine und Verbände gegründet, um die Grundfrage „was benötigen wir für Landsberg“ genauer zu thematisieren. Es sei ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden. „Federführend hierbei war Ulrike Degenhart“, erklärte Baumgartl und lobte ihre Büroleiterin für das Engagement. Heuer im April dann habe die Stadt erfreulicherweise einen staatlichen Zuwendungsbescheid über 80.000 Euro für die kommenden vier Jahre erhalten. Das Seniorenmanagement hatte folglich ein solides finanzielles Fundament.

Zur Eröffnung des Seniorenbüros am St.-Ulrichs-Platz in Landsberg gab es Kaffee und Erdbeerkuchen. Foto: Thorsten Jordan

Seniorenmanagerin Bettina Dörr sei „Wunschbesetzung“. Ihre Aufgabe ist laut Oberbürgermeisterin vor allem, bestehende Angebote zu vernetzen und auch neue einzurichten. Strukturen seien aufzubauen und zu koordinieren. In dem großzügigen Büro am St.-Ulrich-Platz seien Besprechungen, Sitzungen, Schulungen möglich. Es sei eine Anlaufstelle, die „hohe Lebensqualität auch im Alter gewährleisten kann“. Bettina Dörr, gelernte Krankenschwester, Ökotrophologin und Quartiersmanagerin in Kaufering, hat nicht nur diese Berufe ausgeübt, sondern sich auch stetig weitergebildet. „Ich bin mittendrin im Erweitern meines Wissens“, meinte sie bei der Aufzählung ihrer vielen Interessengebiete.

Bettina Dörr hat bereits viele Gespräche geführt

Als Seniorenmanagerin für Landsberg habe sie bereits viele Gespräche mit Senioren geführt und sich mit Akteuren in der Seniorenarbeit getroffen. Sie möchte einen Runden Tisch gründen, eine Bürgerbefragung starten. Wichtige Themen sind für Dörr Ernährung und Bewegung als Prävention und soziale Teilhabe im Alter, denn „Einsamkeit macht krank“. Die Unterstützung pflegender Angehöriger, Information und Öffentlichkeitsarbeit, ein Newsletter für Senioren: Bettina Dörr hat viele weitere Ideen, wie sie das Seniorenmanagement mit Leben füllen kann. „Dafür hoffe ich auf Unterstützung seitens der in der Seniorenarbeit engagierten.“

Im Seniorenbüro im Landsberger Westen ist aktuell auch die Ausstellung "DeMensch" von Peter Gaymann zu sehen. Foto: Thorsten Jordan

Freiwillige könnten beispielsweise zum Kaffeeklatsch einladen oder Besuchsdienste organisieren. Weiter wünscht sich Dörr, dass das Seniorenmanagement Landsberg auch weiter besteht, wenn in vier Jahren die staatliche Förderung ausläuft. Über ihr Büro, in dem sich bis vor ein paar Wochen das Quartiersmanagement befand, sagt die Ideengeberin und Netzwerkförderin, noch sei nicht alles fertig und perfekt. Dafür ist es derzeit geschmückt mit der am Landratsamt ausleihbaren Ausstellung „DeMensch“. Der bekannte Cartoonist Peter Gaymann setzt sich dabei auf humorvolle Weise mit dem Thema Demenz auseinander. Der Kalender, den der Künstler seit zehn Jahren dazu gestaltet, liegt ebenfalls im Seniorenbüro aus.

Im Büro der Seniorenmanagerin ist ab sofort auch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Stadt Landsberg angesiedelt. Personen, die Ideen haben oder sich ehrenamtlich einbringen möchten, können sich an Bettina Dörr wenden. Kontaktdaten sind Seniorenmanagement Landsberg am Lech, Sankt-Ulrich-Platz 6; Telefon 08191/128-129; E-Mail seniorenmanagement@landsberg.de