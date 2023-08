Die Lange Kunstnacht in Landsberg soll inspirieren

Mitte September findet in Landsberg zum 23. Mal die Lange Kunstnacht statt. Die Stadt verspricht ein abwechslungsreiches Programm.

Die 23. Lange Kunstnacht steht vor der Tür: laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg mit einem abwechslungsreichen und inspirierenden Programm in den verschiedenen Locations. In diesem Jahr dient das Thema „Wasser“ am Samstag, 16. September, als Inspirationsquelle.Es wird zur kreativen Auseinandersetzung mit der elementaren Kraft des Wassers eingeladen.

Den Wert des Wassers ins Bewusstsein rücken: Diese Gelegenheit haben viele der vertretenen Künstlerinnen und Künstler wahrgenommen. So wird es unter den rund 60 bis 70 teilnehmenden Geschäften, Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstlern Ausstellungen und Performances zum Thema Wasser und Lech geben. Auch das Projekt „Wasser brauchst Du!?“ ist bei der Langen Kunstnacht dabei und setzt damit den Abschluss zu einer Reihe von Veranstaltungen. Das Stelzenduo Hochformat vom Ammersee, das bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer begeisterte, wird mit seiner Performance „Illumina“ die Straßen und Plätze mit geheimnisvollen Lichtspielen verzaubern. Auf vielfachen Wunsch der Besucherinnen und Besucher wird zudem „Paprizka“ wieder dabei sein, heißt es in der Pressemitteilung, genau wie Magnus Kaindl mit seinem Pop-Up-Tanzboden, der es bei der vergangenen Langen Kunstnacht geschafft hat, mehr als 100 Landsbergerinnen und Landsberger zum Tanzen zu bringen.

Der Hauptplatz wird in eine lebendige Projektionsfläche verwandelt

Auch die Klosterkirche lädt zu Entdeckungen ein: einmal bei einer Führung durch Kirche und Gruft, aber auch zu musikalischen – bei kleinen Chorkonzerten unter Federführung des Vocalensembles. In der Alpinsportzentrale spielt die Indie-Rockband „Falschgeld“.

74 Bilder Die lange Kunstnacht in Landsberg Foto: Christian Rudnik

(Nicht nur) für die jüngeren Besucher bietet das Jugendzentrum eine außergewöhnliche Aktion an: Lightpainting. An verschiedenen Stationen in der Altstadt können mithilfe von Lightpainting-Tools, Knicklichtern und Leuchtstäben Figuren, Muster, Schriften und viel mehr in die Luft gezeichnet und mittels Langzeitbelichtung fotografiert werden.

Viva Randerscheinungen verwandelt den Hauptplatz in eine lebendige Projektionsfläche, die sich vor dem Marienbrunnen zum Thema „Wellen der Veränderung“ in ein großes Kino verwandelt. Die Feuertruppe des Zirkusvirus bietet unter dem Namen „Flamo Cirko“ eine abwechslungsreiche Show mit verschiedenen Elementen aus Feuertanz, -jonglage und Körperfeuer.

Lesen Sie dazu auch

Die Lange Kunstnacht wird ausgeweitet

Urban-Art-Künstler ERWA.One wird zwischen Schmalzturm, Hauptplatz und dem Georg-Hellmair-Platz eine „Print the City“-Intervention anbieten und das einzigartige Gussmotiv der städtischen Gullideckel auf Papier drucken. Das Stadttheater gewährt einen Blick hinter die Kulissen, zudem präsentiert es eine spannende Bühnenperfomance mit der Jungen Bühne und der Tänzerin Anna Maria Johannes. Am späten Abend darf getanzt werden. Tanz und Artistik kann man auch im Lech-Line im Bahnhof erleben, denn auch diesem Jahr erstreckt sich die Aktionsfläche der Langen Kunstnacht bis zum anderen Lechufer. Erstmals mit dabei auch ist das Quartier am Papierbach, außerdem Teile der Sandauer Straße und der Spöttinger Straße.

Die 23. Lange Kunstnacht findet am Samstag, 16. September, von 18 bis 23 Uhr statt. Das komplette Programm ist im Internet unter www.lange-kunstnacht.de einsehbar, die Broschüre wird nach Angaben der Stadt eine Woche vor der Veranstaltung in den städtischen Einrichtungen und den teilnehmenden Locations ausliegen. (AZ)