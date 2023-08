Landsberg

Die Lebenserinnerungen des Hanns Christian Müller

Hanns Christian Müller (links) las in Landsberg ausgewählte Geschichten aus seinem Buch „Sonne für alle“. Musikalisch unterstützt wurde er vom Liedermacher Georg Spindler.

Plus Der Regisseur und Autor liest und singt in Landsberg mit Liedermacher Georg Spindler. Von Kuhscheiße in Keksdosen und Onkel Georg.

Von Hertha Grabmaier

Er gab nie den ganz großen Star mit entsprechenden Allüren, aber er hat viele groß gemacht, die ohne ihn nicht wären, was sie heute sind. Jetzt kam Hanns Christian Müller mit dem Liedermacher Georg Spindler zu einer Lesung in der Reihe Musiksommer nach Landsberg, die wegen der Wetterlage vom Theatergarten ins Foyer des Stadttheaters verlegt wurde. Mit lustigen, manchmal wehmütigen Geschichten aus seinem Buch, „Sonne für alle“ gab er Einblicke in sein persönliches Leben.

Hanns Christian Müller, geboren 1949, studierter Psychologe, Historiker und Philosoph, hängte an der Otto-Falckenberg-Schule in München eine Ausbildung in Regie und Schauspiel an, machte Karriere als Intendant, Regisseur, Autor, Komponist, Produzent, Musiker, Schriftsteller und gelegentlich auch als Darsteller. Er produzierte jahrzehntelang die CDs von Gerhard Polt und der Biermösl Blosn. Gemeinsam mit Polt drehte er preisgekrönte Filme wie „Kehraus“, „Man spricht Deutsch“ und „Fast wia im richtigen Leben“ und schrieb Lieder für die „Toten Hosen“.

