Die Lebenshilfe und ihre Grabstätte am Landsberger Waldfriedhof

An Allerheiligen und Allerseelen gedenken auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen der Lebenshilfe ihrer Verstorbenen. Dafür haben sie einen eigenen Platz geschaffen.

November – der Monat, der den Verstorbenen gewidmet ist: An Allerheiligen oder Allerseelen versammeln sich die Gläubigen traditionell am Friedhof, schmücken die Gräber und lassen sie segnen. Auch Menschen, die in einem Wohnheim der Lebenshilfe Landsberg leben, folgen dieser Tradition. Am Waldfriedhof haben sie eine Möglichkeit, ihrer Verstorbenen zu gedenken. Denn dank des Engagements einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eines Künstlers und vor allem der Bewohnerinnen und Bewohner selbst haben seit sieben Jahren auch sie eine Grabstätte für ihre Verstorbenen.

Mit der Lebenshilfe, die heuer ihren 55. Geburtstag feiert, steigt auch das Lebensalter der ihr anvertrauten Menschen. Zum Glück können diese meist bis zum Tod in ihrem vertrauten Wohnheim bleiben. Doch wenn es keine Angehörigen mehr gibt, die sich danach kümmern können und wollen, bleibt am Ende oft nur eine anonyme Bestattung. Denn die meisten Menschen mit Behinderung haben kaum eigenes Geld und werden dann auf Kosten der Stadt beigesetzt.

Von einem "Totenbaum" wurde Abstand genommen

„Für viele ist das keine schöne Vorstellung“, sagt Barbara Hartmann, die im „Seniorenwohnheim“ der Lebenshilfe am Eulenweg arbeitet und sich auch um die Vorsorge für die letzte Lebensphase kümmert. Außerdem fehle damit den hinterbliebenen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und ein Platz zum Gedenken und Trauern. Zwar organisierte die Lebenshilfe immer eigene Abschiedsfeiern, doch von dem angedachten „Totenbaum“ am Eulenweg mit personalisierten Bändern zum Gedenken nahm man Abstand: „Im Wohnheim wird ja gelebt und soll nicht ständig ans Sterben gedacht werden“, sagt Barbara Hartmann. Deshalb entstand die Idee, eine eigene Grabstätte für die Lebenshilfe zu erwerben.

Gemeinsam mit Wohnheimleiter Stefan Arnold fragte sie bei der Stadt an und stieß auf großes Entgegenkommen. Mit dabei war auch ihr Mann, der Künstler Franz Hartmann, der auf dem Waldfriedhof bereits einige Grabsteine und Grabstellen, darunter das Priesterdenkmal, gestaltet hat. Mit Unterstützung der Lebenshilfe-Stiftung konnte so eine zentral gelegene Grabstätte nahe der Aussegnungshalle erworben werden, die auch mit dem Rollstuhl gut erreichbar ist.

Glockenturm und Aussegnungshalle am Waldfriedhof in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Damit nicht so hohe Folgekosten entstehen, sollte es keinen Grabstein, sondern eine Skulptur geben, an oder um die Daten der Verstorbenen auf kleinen Platten festgehalten werden. Franz Hartmann schuf dazu vier Entwürfe und setzte sie im Maßstab 1:10 aus Holz und Ton um: Ein Kristallfeld mit Glasplatten, eine Stele mit Bronze-Vögeln, eine Platte mit zwei Flügeln und eine von kleinen Bronzefiguren getragene Kugel. Die Entwürfe reihte er auf einem langen Brett auf und legte die angedachten Materialien – etwa Granit, Holz, Bronze – zum Ertasten daneben. Gut eine Woche stand das Musterbrett in jedem Wohnheim der Lebenshilfe, dann stimmten die Bewohnerinnen und Bewohner ab und entschieden sich für die Kugel.

Vor sechs Jahren wurde die Granitkugel am Landsberger Waldfriedhof gesegnet

Anfang Juni 2017 segneten Pfarrerin Pia Ritter und Diakon Thomas Grünwald die rund 80 Zentimeter große Granitkugel, die von acht etwa 20 Zentimeter großen Bronzefiguren getragen wird. Damals wurde gleichzeitig die Urne einer verstorbenen Bewohnerin beigesetz. Inzwischen gruppieren sich bereits sechs blaue Dall-Glas-Platten, auf denen die Namen und Daten der Verstorbenen eingraviert sind, um die Skulptur. Denn sehr viele der Bewohnerinnen und Bewohner der Lebenshilfe möchten dort beigesetzt werden – selbst dann, wenn ein Familiengrab vorhanden ist.

Seit sechs Jahren pflegt Lebenshilfe-Mitarbeiterin Andrea Krüger als Beauftragte für den Friedhof die Grabstätte, kommen regelmäßig Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterende, um der früheren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zu gedenken. Damit, so Barbara Hartmann, begleitet die Lebenshilfe Landsberg die ihr anvertrauten Menschen nicht nur bis, sondern sogar über den Tod hinaus.

Die Lebenshilfe Landsberg wurde im Jahr 1968 von betroffenen Eltern gegründet, um für Kinder mit einer geistigen Behinderung ein geeignetes Betreuungs- und Förderangebot zu schaffen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich ein breit gefächertes Betreuungsangebot für verschiedene Zielgruppen mit dem laut Angaben der Lebenshilfe derzeit rund 700 Menschen mit und ohne Einschränkungen allen Alters betreut werden. (AZ)