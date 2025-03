Die Lechschwestern singen ein Lied auf den wilden Lech

„Wir sind die Lechschwestern“ rezitieren drei „fließfreudige Frauen“ und schieben nach, dass Fließen weiblich und deshalb der Lech eine Frau ist. So startete der Musik-, Lyrik-, Informationsabend im Rahmen der WasserWoche 2025. Unter dem Motto „Unser Lech – wild, gezähmt und einzigartig“ im Lechsaal über der Lechsporthalle in Landsbergs Innenstadt und inmitten von Büchertisch, Kunstobjekten und Fotografien zum Thema servierten „Sprudelnixe“ Dorothea Heckelsmüller, „Lieblingskabarettistin“ Monica Calla und Lech-Rangerin Patrizia Majowski auf ihre jeweils eigene Art Liebeserklärungen an den Lech. Das Publikum – es hätten ruhig ein paar mehr Besucher sein dürfen – ließ sich nach der Begrüßung durch Stadträtin Ulrike Gömmer bei Interaktionen nicht lange bitten. Begeistert wurden Refrains gesungen oder informative Fragen beantwortet.

Als der Lechgletscher, der vor 25.000 Jahren noch bis Hohenfurch reichte, sich mehr und mehr zurückzog, wurden Wassermassen freigesetzt, die Schotter mitrissen und teilweise bis zur Donau transportierten. Und nicht nur das: Wie die Biogeografin und Rangerin Patrizia Majowski ausführte, kam damit auch Etliches an Alpenflora und -fauna bis ins Unterland. Im ursprünglichen Lech mit seinem weitverzweigten, stets dynamischen und turbulenten Strömungsbild haben diese Pflanzen und Tiere ideale Lebensbedingungen vorgefunden: Entlang des Lechs habe sich auf großen Kiesbänken, in lichten Kiefernwäldchen, feuchten Weichholzauen und mageren Heiden eine große biologische Vielfalt entwickelt.

Der Lech müsste eigentlich ganz andere Farben haben

Vieles sei mit der Nutzbarmachung des Lechwassers verloren gegangen. Als Beispiel versunkener, einzigartiger Natur nannte Majowski die Illasbergschlucht, die dem Forggensee zum Opfer fiel. „Der heutige Lech ist kanalisiert und eingeengt in ein Korsett. Einiges davon soll jetzt wieder renaturiert werden.“

Wie sich der Fluss selbst an seine Vergangenheit erinnert? Monica Calla glaubt es zu wissen: „Ich ächze schwer am Wehr vorbei – ich fließ’ mich frei.“ Renaturieren, „frei fließen“ ist notwendig, das machte Patrizia Majowski in der Folge deutlich. Als natürlicher Fluss in gutem Zustand sei das Wasser des Lechs im Frühjahr hell, teilweise milchig-weiß, später dann hellgrün. „Heute ist der Lech meist dunkelgrün. Das weist auf einen gestörten Wasserhaushalt mit zu hohen Temperaturen und falscher Dynamik hin.“ Stauseen landen immer mehr auf, feine Sedimente verdichten das lockere Kiesbett – Fische können dort nicht mehr laichen. Durch die Staustufen zur Energiegewinnung und Begradigungen sei ein extrem degradiertes Gewässersystem entstanden.

„Lech, wo sind deine Steine?“

„Licca – steinreicher Lech, Licca – du brauchst dein Geschiebe. Wo sind deine Steine?“ Nach dem fröhlich-nachdenklichen Refrain und einer kurzen Pause rezitierte Monika Calla, meditativ-musikalisch begleitet von Doro Heckelsmüller „Lech du hast Zeit, im Fluss zu sein. Wasser ist, das alles Leben schafft.“

In der Folge stellte Majowski Ziele für den Lech vor. „Es engagieren sich so viele für den Fluss, von Organisationen und Verbänden bis zu den Fischereivereinen.“ Die Fischer entlang des Lechs seien für sie überhaupt die allergrößten Schützer und Pfleger, schwärmte die Rangerin. So habe sie miterlebt, dass Fischer tonnenweise Kies von Hand in den Fluss eingebracht haben. Ziel sei, Biodiversität und Resilienz zu erhöhen. Gefordert sei ein generelles Umdenken im Umgang mit Wasser. „Licca Liber – Der freie Lech“ sei ein 2013 gestartetes, partizipatives Projekt, das genau das erreichen will. Durch die Beteiligung bis hin zu interessierten Bürgern dauere halt alles ein wenig länger.

„Sister Licca, einzigartig und rau, wie eine Frau“ rappte Monica Calla und brachte es damit auf den Punkt. Zwei Schluchten, das größte Sumpfgladiolenfeld, Feuerlilie, Moschusbock, fleischfressendes Fettkraut, Taubenschwänzchen, Alpenklee, Abendpfauenauge und viele weitere, seltene Pflanzen und Tiere: Der Lech – ein „Naturschauspiel und Kraftpaket – wie er lacht so frech“, er hat es wahrlich verdient, dass Florenelemente und Heiden auf natürliche Art wieder miteinander verbunden und geschützt werden.