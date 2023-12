Die Lechwichtel: So heißt die neue Kinderkrippe der Stadt Landsberg

Mitte Januar findet ein Tag der offenen Tür in der neuen Landsberger Kindertagesstätte statt. Sie befindet sich im Westen der Stadt.

Seit Oktober ist die Kinderkrippe, die sich in der Lechfeldstraße 69 im Landsberger Westen befindet, fester Bestandteil des städtischen Angebots an Kindertagesstätten. Nach drei Jahren als Interimslösung in der ehemaligen Schlossbergschule heißt die zweigruppige Kinderkrippe, früher als Kindertagesstätte am Schlossberg bekannt, nun die Kinderkrippe Lechwichtel.

Die Lechwichtel sind eine kleine, familiäre Einrichtung für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, teilt die Pressestelle der Stadt mit. In zwei Krippengruppen kümmern sich pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte um je zwölf Kinder. Seit September haben die Lechwichtel ihre Heimat im Gebäude des ehemaligen BRK Kindergarten Regenbogen in der Lechfeldstraße 69 gefunden.

Mitte Januar findet ein Tag der offenen Tür in der Krippe in Landsberg statt

Die Lechwichtel legen laut Pressemeldung großen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander, eine gute Elternpartnerschaft auf Augenhöhe sowie auf individuelles und partizipatives Arbeiten. Die Kinderkrippe sei nicht nur ein Ort der Betreuung, sondern auch ein Ort, an dem Kinder aktiv an ihrem eigenen Lernprozess teilnehmen können.

Eltern, die Interesse an einem Platz für ihr Kind bei den Lechwichteln haben, können sich über das zentrale Anmeldewesen KIVAN anmelden. Zusätzlich haben interessierte Familien die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Kinderkrippe Lechwichtel beim Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Januar, von 9 bis 12 Uhr zu besichtigen. Hier steht das pädagogische Personal für Fragen zur Verfügung, und es besteht die Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch. (AZ)

Lesen Sie dazu auch