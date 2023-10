Die letzten ihrer Art: Ehemalige Absolventen feiern 50-Jähriges

Knapp 20 Absolventen der ehemaligen Fachhochschule Weihenstephan erinnern sich an ihr Examen. Dafür kehrten sie nach Landsberg zurück.

Schon vor 50 Jahren waren sie die letzten ihrer Art. Mit dem Examen im Sommersemester 1973 beendeten 44 Studenten als frisch gebackene Ingenieure für Landbau ihr Studium in Landsberg. Und damit endete auch die kurze Geschichte der Fachhochschule in dieser Stadt. Jetzt trafen sich knapp 20 ehemalige Absolventen wieder in der Stadt.

Vor 50 Jahren stellte Prof. Dr. Gindert als Festredner der Abschlussfeier die tief gründende Frage: „Welchen Zweck hat die Behandlung und das Studium einer bestimmten Frage, eines Kapitels, eines Stoffgebietes?“ Diese Frage nach Sinn und Zweck sei Zeichen einer auf das Wesentliche gerichteten Geistesart. „Und sie eignet sich deshalb für eine letzte gemeinsame Überlegung, weil sie heute von der Jugend weltweit gestellt, eine tragfähige Plattform für eine Betrachtung abgeben könne, auch wenn die Spannweiten so groß wären, wie die zwischen Christentum und Marxismus.“ Es ist nicht überliefert, ob die damaligen Absolventen im Taumel des bestandenen Examens diese Frage wirklich vertieft haben, als sie nach einem Gottesdienst in der Johanniskirche im Hotel Goggl feierten und den Prüfungsstress hinter sich ließen.

Der Werdegang der Landsberger Absolventen ist verschieden

Nach nunmehr 50 Jahren haben sich knapp 20 unübersehbar älter gewordenen Kommilitonen in Landsberg getroffen. Nicht nur um den mittlerweile acht Verstorbenen zu gedenken, sondern auch um sich gemeinsam an die bewegende Studienzeit zu erinnern und sich darüber auszutauschen, welche Antworten sie – zumindest beruflich – auf die oben gestellten Fragen gefunden haben. Und dieses Bild ist bunt: Der größte Teil fand sich in der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung wieder, in der Beratung in Landwirtschaftsämtern, Tierzuchtämtern und als Ausbilder. Andere gingen in die Industrie, sei es Landmaschinen oder Pflanzenschutz. Nicht wenige nutzten die erworbene Hochschulreife für ein weiterführendes Studium das sie dann ins Lehramt an Berufs-, Real- und Volksschulen, in die Tiermedizin, Zahnmedizin, bis in die internationale Unternehmensberatung und auf einen Lehrstuhl für Forstwirtschaft führte. Andere setzten ihr Wissen in Autobahnämtern und der Finanzverwaltung ein.

Beim Rundgang im Agrarbildungszentrum staunten die „Ehemaligen“ nicht schlecht über die Veränderungen, fanden aber auch noch genügend Zeit, das ein oder andere anekdotenhafte Erlebnis in Erinnerung zu rufen. Wie jenes eigenwillige didaktische Konzept eines Lehrenden, die Ausbreitung von Druckwellen mit einem Schuss aus dem Gewehr auf ein mit Wasser gefülltes Fass zu veranschaulichen. So etwas bleibt in Erinnerung. Auch noch länger als 50 Jahre. (AZ)

