Die Linie 63 hat keine Zukunft: Manchen wird ein Stück Freiheit genommen

Plus Die Buslinie zwischen Landsberg und Buchloe wird eingestellt. Bei Leserin Gertraud Sandherr-Sittmann und Regens Wagner in Holzhausen löst das Bedauern aus.

Von Dominik Stenzel

Seit August gibt es die Buslinie 63 von Landsberg nach Buchloe und eigentlich wird diese auch gut angenommen. Dennoch hat der Kreisausschuss kürzlich beschlossen, den Probebetrieb lediglich um ein halbes Jahr zu verlängern und die Linie dann wieder einzustellen. Bei Regens Wagner in Holzhausen löst das Bedauern aus, denn für die Betreuten habe das Angebot "ein Stück Freiheit" bedeutet. Auch die 86-jährige Landsbergerin Gertraud Sandherr-Sittmann, die sich an unsere Redaktion gewandt hat, zeigt sich enttäuscht. Warum in ihren Augen das Anrufsammeltaxi (AST) nicht immer als sinnvolle Alternative dient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

