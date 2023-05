Landsberg

19:00 Uhr

Die Malteser-Passage in Landsberg ist wieder offen

Die Malteser-Passage zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz in Landsberg ist wieder offen.

Plus Im Februar schließt der neue Eigentümer die Malteser-Passage. Jetzt ist sie wieder offen, aber eine wichtige Frage noch nicht beantwortet.

Die Malteser-Passage zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz in Landsberg ist wieder offen. Wie berichtet, hatte der neue Eigentümer, die VR-Bank Landsberg-Ammersee, die Passage zuletzt wegen kleinerer Sicherungsmaßnahmen geschlossen. Offen ist weiterhin, wer für die Verkehrssicherung zuständig ist. Gespräche zwischen Bank und Stadt stehen aus.

Früher war am Hauptplatz 176 die Malteser-Apotheke untergebracht. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee hat das Gebäude erworben, um in den Räumlichkeiten ein Kompetenzzentrum zu errichten. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte sich Mitte Februar mit einem Antrag zu diesem Vorhaben beschäftigt. Demnach möchte die Bank das Erdgeschoss weiterhin als Gewerbefläche nutzen und dafür auch den Bereich der Passage in die Gewerbeeinheit integrieren. Die Passage würde vom Hauptplatz mit einer Ladeneingangstür verschlossen - lediglich vom Georg-Hellmair-Platz gebe es damit noch einen Zugang zur Hoffläche.

