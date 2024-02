Landsberg

vor 33 Min.

Die Metal-Band Dust Bold aus Landsberg startet durch

Plus Die Musiker haben ein neues Album auf den Markt gebracht und sind in Europa auf Tour. Sie wollen auch bald wieder in ihre Heimatstadt kommen.

Von Christina Böltl

Es war im Jahr 2006 als vier Schüler aus Landsberg die Metalband Dust Bolt gründeten. Inzwischen sind die Musiker international erfolgreich und haben jüngst ihr fünftes Album veröffentlicht. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt Sänger und Gitarrist Lenny Breuss auf die Anfänge zurück, spricht über das aktuelle Album und den Niedergang der Jugendkultur in Landsberg.

„Wir sind damals zum Jugendzentrum (Juze) Landsberg gegangen und haben auf Knien gebettelt noch in den Probenraum zu dürfen, weil der damals so voll war“, erinnert sich Lenny Breuss. Doch von diesen Anfängen ist die Band heute weit entfernt. Hinter ihr liegen Tourneen durch Europa, Asien und die USA, Auftritte bei großen Metal-Festivals von Wacken bis zum Hellfest, vier Alben und fast 18 Jahre als Band.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen