Die Metzgerei Moser in Landsberg feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Im Oktober 1954 wagte Michael Moser sen. den Schritt in die Selbstständigkeit und legte den Grundstein für die Metzgerei Moser in Landsberg. Mit nur einem Mitarbeiter und der Unterstützung der Familie startete der Betrieb in bescheidenen Verhältnissen. Heute, 70 Jahre später, hat sich die Metzgerei weiterentwickelt, ohne die Grundsätze und Werte ihres Gründers aus den Augen zu verlieren, sagt der Enkel des Firmengründers Michael Moser. Noch heute halte man an dem fest, was sein Großvater einst gesagt hat: „Der Moser ist für alle da, die gutes Fleisch aus regionaler Erzeugung zu schätzen wissen.“

Vor 70 Jahren gründete Michael Moser sen. mit seiner Frau Martha die Metzgerei Moser und eröffnete das damals erste Geschäft in der Katharinenstraße in Landsberg. 23 Jahre später übernahmen Sohn Stefan und dessen Frau Resi das Geschäft. Der heute 46 Jahre alte Michael Moser stieg kurz nach seiner Meisterprüfung im Jahr 2000 geschäftsführend in das Unternehmen ein. Seit 2006 ist Michael Moser alleiniger Geschäftsführer. Er ist zudem auch seit vielen Jahren Obermeister der Landsberger Metzgerinnung und trat damit in die Fußstapfen seines Großvaters und seines Vaters.

Am Christkindlmarkt in Landsberg gibt es eine „Rote“ und eine „Weiße“

Über die Jahre hat sich die Metzgerei in Landsberg und Umgebung einen Namen gemacht. Dazu hat sicherlich auch der Wurststand am Landsberger Christkindlmarkt beigetragen. Seit über 40 Jahren werden dort „Rote“ und „Weiße“ in der Semmel verkauft. Michael Moser hat den Namen seiner Metzgerei aber auch auf andere Weise überregional bekannt gemacht. Lange Jahre war er Teil der deutschen Nationalmannschaft der Metzger. Der Höhepunkt war der Gewinn der „World Butchers’ Challenge“ im September 2022. Seitdem darf sich der 46-Jährige offiziell Weltmeister nennen. Schon bei der ersten offiziellen Weltmeisterschaft, 2018 in Belfast, war er Teil der deutschen Auswahl, die den siebten Platz erreichte. Fünf der sechs Teammitglieder kamen 2022 aus Bayern, drei allein aus der Landsberger Metzgerei Moser. Eine Wiederholung des Erfolgs von 2022 wird es für Michael Moser allerdings nicht geben. „Ich habe am Höhepunkt aufgehört.“

Die Moser-Töchter Marianne Strobl und Christl Kreuzer im Ladengeschäft in der Landsberger Katharinenstraße. Foto: Familie Moser

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre bezeichnet Michael Moser die Übernahme des Schlachthofs Landsberg im Jahr 2002 in den alleinigen Besitz der Firma Moser als großen Wurf für die Metzgerei. „Die Eigenschlachtung ist und war schon immer Grundlage für die Frische und Qualität unserer Produkte.“ Für die Kunden sei Transparenz wichtig, sie wollen wissen, woher das Fleisch stammt und welche Qualität es hat. Zur Schlachtung würden nur Tiere aus der nahen Region zugelassen. Der Großteil der Wurstwaren stamme aus der eigenen Schlachtung.

Ein Meilenstein in der Firmengeschichte sei die Eröffnung der Filiale am Penzinger Feld im Dezember 2010 gewesen. Neben dem breiten Angebot an Fleisch- und Wurstwaren, ist dort eine Tagesgastronomie und die Küchenproduktion beheimatet. Mittlerweile kocht die Metzgerei für etliche Firmen in Landsberg und Umgebung. Aus der Kinder- und Jugendverpflegung (Kindergärten und Schulen) stieg das Unternehmen im Jahr 2015 wieder aus.

Die Familie Moser auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1977. Foto: Familie Moser

Nicht am Penzinger Feld, sondern traditionell in der Katharinenstraße werden Fleisch- und Wurstwaren täglich frisch für den Verkauf in allen drei Filialen produziert. Die zu Beginn der 2000er-Jahre eröffnete Filiale in der Ludwigstraße wurde Ende 2023 geschlossen. In dem Gebäude war über 100 Jahren eine Metzgerei ansässig. Man habe sich nach langem Ringen eingestehen müssen, dass die Schließung der dritten Landsberger Filiale menschlich, wirtschaftlich und auch aus ökologischen Gründen unvermeidbar ist, hatte Michael Moser Ende 2023 gesagt. Die Entscheidung sei das Ergebnis zweier wesentlicher Faktoren gewesen, die keine andere Wahl ließen: Energiekosten und Fachkräftemangel. „In Zeiten, in denen die Energiekosten so hoch sind, dass sie einer zweiten Miete gleichen und in Anbetracht dessen, dass diese ab nächstem Jahr sogar die Ladenmiete übersteigen werden, müssen wir jetzt handeln“, teilte Michael Moser damals mit.

Die Energiekosten und der Fachkräftemangel beschäftigen die Metzgerei auch aktuell. Heute beschäftigt das Unternehmen 50 Mitarbeiter, darunter auch Auszubildende. Unter anderem zwei Söhne von Michael Mosers Metzgerkollegen. Der erste Auszubildende im Unternehmen war übrigens Michaels Vater Stefan im Jahr 1954.

Zum Jubiläum bietet die Metzgerei Moser am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, in ihren Läden in der Katharinenstraße und am Penzinger Feld einen Rabatt auf ihr gesamtes Sortiment an. Zusätzlich gibt es am Samstag ab 10 Uhr am Penzinger Feld einen zünftigen Weißwurst-Frühschoppen mit Musik.