Die Metzgerei Moser schließt ihre Filiale in der Ludwigstraße

Plus Ein fester Bestandteil der Landsberger Altstadt ist ab 23. Dezember Geschichte. Wie der Familienbetrieb den Schritt begründet.

Seit dem 6. April 2000 war die Metzgerei Moser ein fester Bestandteil der Landsberger Altstadt. Im dem Gebäude in der Ludwigstraße war seit über 100 Jahren eine Metzgerei ansässig. Doch das ist bald Geschichte. Denn Ende Dezember schließt der Familienbetrieb seine Filiale. Über die Gründe informiert Metzgermeister Michael Moser in der aktuellen Monatsbroschüre.

Man habe sich nach langem Ringen eingestehen müssen, dass die Schließung der dritten Landsberger Filiale menschlich, wirtschaftlich und auch aus ökologischen Gründen unvermeidbar ist, schreibt Michael Moser an seine Kundinnen und Kunden. Dass das Kapitel mit dem 23. Dezember geschlossen werden muss, habe verschiedene Gründe. Die Entscheidung sei das Ergebnis zweier wesentlicher Faktoren, die keine andere Wahl ließen: Energiekosten und Fachkräftemangel.